Sony kondigt compacte en lichte ZV-E1 full-frame camera aan

Belangrijkste kenmerken van de ZV-E1

Full-frame back-illuminated CMOS Exmor R-sensor met meer dan 15 stops dynamic range en hoge lichtgevoeligheid

BIONZ XR-image processor

Op AI-gebaseerde real-time tracking AF, Auto Framing en Framing Stabiliser

4K 60p én 4K 120p via een firmware update vanaf juni

Cinematic Vlog Setting én S-Cinetone

5-assige optische in-body beeldstabilisatie en Dynamic Active Mode-stabilisatie

S-Gamut3.Cine/S-Log3 en S-Gamut3/S-Log3

Focus breathing compensation

One-touch Product Showcase Setting en Bokeh Switch

Intelligente 3 capsules microfoon met variabele richtingsgevoeligheid

Vari-angle LCD-touchscreen

Gemakkelijke smartphone-connectiviteit

Ontworpen met het oog op duurzaamheid

De ZV-E1 is een 35 mm full-frame camera met een back-illuminated CMOS Exmor R-sensor. Deze sensor heeft 12,1 effectieve megapixels die hoge lichtgevoeligheid, weinig ruis en prachtige bokeh leveren.

Door de BIONZ XR processor heeft de ZV-E1 tot 8 keer meer verwerkingskracht dan de ZV-E10. Ook verbetert de BIONZ XR processor de prestaties van de camera aanzienlijk op het gebied van gradatieweergave, kleurreproductie, ruis, lichtgevoeligheid en meer. Het verwerken van data zal geen enkel probleem zijn, ook niet bij het maken van opnamen in 4K (QFHD: 3840 x 2160) met 120p. De BIONZ XR-processor draagt daarnaast bij aan de verbeterde AF-snelheid en -precisie.

Met full-frame uitlezing in 10-bit 4:2:2 kunnen hoogwaardige 4K (QFHD)-video’s worden opgenomen, zonder pixel binning. Daarnaast levert de camera 4K-beelden met hoge resolutie en veel mogelijkheden in post productie.

Content creators kunnen met de ZV-E1 vanaf dag 1 in 4K 60p opnemen en vanaf juni met een firmware-upgrade filmen in 4K 120p via de Creators’ Cloud. Hiermee biedt deze camera buitengewoon vloeiende 5x (max.) slow-motion beelden. De ZV-E1 levert uitstekende beeldkwaliteit bij het rechtstreeks afspelen van video in slow of quick motion in de S&Q-modus wanneer er gebruik wordt gemaakt van het XAVC S-I-formaat bij 60p en een maximale bitsnelheid van 600 Mbps (4:2:2 10-bit, H.264, All-I). Wanneer de camera de update ontvangt in juni en bij gebruik van het XAVC S-formaat, kan tot 10x slow motion met Full HD-resolutie worden gebruikt bij 240 fps. Dit biedt nieuwe perspectieven voor het vastleggen van dynamische sporten.

Het 15 stops dynamisch bereik maakt het mogelijk om natuurlijk-ogende beelden vast te leggen in diverse lichtsituaties zonder licht- of schaduwdetails te verliezen. Het standaard ISO-bereik loopt van 80 tot 102400 voor zowel foto’s als film. Het uitgebreide bereik van foto’s is 40 tot 409600 en het uitgebreide bereik van film is 80 tot 409600.

Een cinematische ervaring

De ZV-E1 kan hoogwaardige content creëren door middel van Cinematic Vlog-instellingen. Met deze instellingen kunnen creators op een intuïtieve manier scènes creëren die eruitzien als speelfilms. Door een geschikte ‘Look’ en ‘Mood’ te kiezen, kan iedereen cinematische opnames maken die perfect passen bij de scène en creatieve intenties van de gebruiker.

De Cinematic Vlog-instellingen omvatten ‘Looks’, ‘Moods’ en de AF-overgangssnelheid. ‘Looks’ leveren natuurlijke middentonen, zachte kleuren en vloeiende highlights die essentieel zijn voor een ’cinematic look’ en huidtinten verbeteren. ‘Moods’ benadrukken specifieke kleuren. De AF-overgangssnelheid bepaalt hoe snel autofocus schakelt tussen onderwerpen. Het algehele bioscoopgevoel wordt verder verbeterd door een framesnelheid van 24 fps en de breedbeeld Cinemascope-beeldverhouding (2,35:1) met zwarte balken boven en onderaan het beeld.

Voor een echte cinematische look is de ZV-E1 voorzien van S-Cinetone. S-Cinetone is gebaseerd op Sony’s Cinema Line-technologie en levert natuurlijke middentonen. Deze natuurlijke middentonen zijn essentieel voor een gezond ogende huidskleur wat bijdraagt aan de bioscoopwaardige videokwaliteit die deze camera levert.

Een selectie van nieuwe creatieve looks maakt het gemakkelijk om interessante looks voor foto’s en video rechtstreeks in de camera te creëren. 10 creatieve looks worden geleverd als pre-sets die direct gebruikt kunnen worden of kunnen worden aangepast.

AI plus toonaangevende technologie

AI-processing unit

Real-time herkennings-AF bevat een innovatieve AI-processor die gebruik maakt van data op het gebied van vormen om bewegingen nauwkeurig te herkennen. Deze technologie, waar de Sony Alpha 7RV ook over beschikt, kan menselijke poses inschatten door gebruik te maken van aangeleerde menselijke vormen en houdingen. Hierdoor herkent de camera niet alleen de ogen, maar ook exact de positie van het lichaam en het hoofd. Dit maakt het mogelijk je onderwerp in beeld te tracken of vast te zetten.

De AI-processor kan zelfs onderscheid maken tussen meerdere personen met verschillende houdingen. Daarnaast is de herkenning van individuele gezichten ook verbeterd, zodat de tracking functie zeer betrouwbaar is, ook in uitdagende situaties. Een voorbeeld hiervan is wanneer het gezicht van een onderwerp gekanteld staat, in de schaduw staat of met tegenlicht moet worden vastgelegd.

Naast mens en dier maakt de AI-processor het nu ook mogelijk om vogels, insecten, auto’s, treinen en vliegtuigen te herkennen. Dit zorgt voor nóg meer flexibiliteit en betrouwbaarheid bij het maken van content.

Real-time tracking

De ZV-E1 is voorzien van op AI gebaseerde real-time tracking die kan worden geactiveerd door het onderwerp te specificeren en de ontspanknop half in te drukken. De camera volgt dan automatisch het onderwerp, zodat de creator zich kan concentreren op de compositie. De nieuwe camera heeft een snelle hybride AF voor accurate tracking, evenals gedetailleerde AF-instellingen voor ultieme precisie en controle.

Stabilisatie

Een compacte, nauwkeurige stabilisatie-unit en gyro-sensoren met geoptimaliseerde algoritmen zorgen voor een stabilisatie tot 5,0 stappen en helpen het uiterste uit de ZV-E1 te halen op het gebied van beeldkwaliteit.

Cameratrillingen worden gedetecteerd en effectief gecorrigeerd in 5 assen. Daarnaast kan de ingebouwde beeldstabilisatie van de camera effectieve stabilisatie bieden met een breed scala lenzen, waaronder lenzen met een E-mount die niet over een eigen optische stabilisatie instelling beschikken.

Dynamic Active Mode-beeldstabilisatie is een nieuwe functie waar de ZV-E1 over beschikt. Deze Dynamic Active Mode is rond de 30% effectiever dan de Active Mode van eerdere modellen. Op AI gebaseerde technologie voor onderwerp herkenning werkt samen met de Dynamic Active Mode-beeldstabilisatie van de camera om het onderwerp soepel en stabiel in beeld te houden tijdens het maken van handheld shots. Dit maakt het makkelijker dan ooit om dynamische expressie vast te leggen.

Auto Framing

Een ander kenmerk van de ZV-E1 is de op AI gebaseerde Auto Framing voor video. De framing wordt voortdurend aangepast zonder dat je de camera moet bewegen, om zo het onderwerp vloeiend te volgen. Dit kan ook handig zijn als je solo aan het werk bent als videograaf. Het onderwerp kan eenvoudig worden geselecteerd via het touchscreen van de camera of de Creator’s App. De Framing Stabilizer houdt vervolgens automatisch de positie van het onderwerp in het frame constant.

Breathing Compensation

Breathing Compensation onderdrukt beeldverschuivingen tijdens het scherpstellen om zo een consistente kijkhoek te behouden en soepele focus effecten te bereiken.

Meervoudige gezichtsherkenning

De camera beschikt ook over meervoudige gezichtsherkenning, wat automatisch bokeh en focus toepast op meerdere herkende gezichten bij het maken van groepsselfies of groepsportretten. Dit voorkomt bijvoorbeeld dat alleen de gezichten vooraan scherp in beeld zijn.

One-Touch Bokeh en Product Showcase-instelling

Op de ZV-E1 worden huidtinten onafhankelijk van elkaar geoptimaliseerd, zodat de huid natuurlijk en mooi wordt weergegeven, of je nu selfies maakt of vlogt.

De Bokeh-switch zorgt voor een gemakkelijk one-touch bokeh-verbetering van de achtergrond en een soft-skin effect bij het opnemen van video. Voor het maken van product reviews, beschikt de ZV-E1 ook een one touch Product Showcase-instelling.

Hierdoor kunnen content creators de focus soepel verschuiven van het gezicht van de presentator naar een product dat voor de lens wordt gehouden en weer terug.

Soepele, eenvoudige, veelzijdige zoom

De ZV-E1 beschikt over creatieve zoombediening. De zoomhendel aan de bovenkant van de camera bedient namelijk niet alleen Powerzoomlenzen, maar maakt het ook mogelijk om Clear Image Zoom te gebruiken bij standaardzoomlenzen en prime-lenzen zonder enige beeldkwaliteit te verliezen. Real-time Recognition AF, Real-time Tracking en focus-area instellingen blijven actief als je de digitale zoom of Clear Image Zoom gebruikt. Hiermee bereikt de camera de volledige precisie en snelheid van het AF-systeem met fasedetectie, zelfs tijdens digitale zoombewerkingen.

Leg onvergetelijke momenten vast

Met de ZV-E1 kan je verschillende time-lapses creeëren. Hierbij moet je denken aan bijvoorbeeld de bewegingen van wolken, mensen, steden en andere langzaam veranderende onderwerpen die je op unieke expressieve manieren zou willen vastleggen. Op de ZV-E1 kan je het belichtingsinterval instellen van 1 tot 60 seconden, waardoor het gemakkelijk is om langzame actie te comprimeren tot prachtige time-lapse reeksen.

Geavanceerde audio voor de perfecte content

De ZV-E1 is voorzien van een high-performance 3 capsule microfoon en variabele richtingsgevoeligheid. Deze microfoon kan heldere audio oppikken in situaties waarin onder andere wind en omgevingsgeluid een storende factor kunnen zijn.

Auto, Front, All Directions en Rear richtingsgevoeligheidsinstellingen zijn toegankelijk om toe te passen op verschillende omgevingen. Deze microfoon schakelt gelijktijdig met de gezichtsherkenning instellingen van de camera, zodat creators gemakkelijk opnamen kunnen maken.

De camera bevat ook een Multi Interface (MI)-shoe met digitale audio-interface. Microfoon- en koptelefoonaansluitingen bieden daarbij ook uitgebreide audiomogelijkheden.

Bewerkingsondersteuning

De ZV-E1 ondersteunt geavanceerde video-opnamemodi. Zo maken de snelle uitlezing en grote dataverwerkingspotentie van de full-frame beeldsensor full-frame 4K-uitlezing mogelijk zonder pixel binning. Daarnaast beschikt de ZV-E1 over een reeks opnameformaten die een aanzienlijk verbeterde beeldkwaliteit leveren en meer flexibele, efficiënte montage in de postproductie bieden.

De ZV-E1 kan bij gebruik van long GOP of All Intra Compression 10-bits 4:2:2 video opnemen. Daarnaast ondersteunt de camera interne intra-frame (All-I) opnames. Wanneer met behulp van de MPEG-H HEVC/H.265-codec XAVC HS-formaat opnames worden gemaakt biedt de camera bijna verdubbelde efficiëntie.

De camera heeft ook flexibele ISO. De ISO kan je instellen op AUTO of handmatig instellen tussen de 640 en 102400.

De uitgebreide ISO-modus kan ingesteld worden tussen de 160 en 409600 en kent een Picture profile met toewijsbare LUT’s. Hierdoor kunnen creators specifieke looks creëren die zich niet in pre-set Log-modi bevinden.

Het ontwerp

De ZV-E1 is ontworpen met het oog op gebruiksgemak. Aan de zijkant bevindt zich een LCD-scherm dat je open kan klappen en naar meerdere kanten kan draaien. Dit zorgt ervoor dat content creators hun opnames eenvoudig kunnen monitoren.

Daarnaast heeft het scherm van de camera een eenvoudige touchscreen functie wat gebruikt kan worden tijdens het opnemen en het bedienen van de camera en grip. Deze touchscreen functie is geoptimaliseerd om nu nóg makkelijker de functies te bedienen terwijl je jezelf aan het filmen bent

Creators’ Cloud en smartphoneverbinding

Creators kunnen eenvoudig verbinding maken met de ZV-E1 en content delen door gebruik te maken van Sony’s nieuw aangekondigde Creator’s Cloud-platform en eenvoudige smartphoneverbinding.

Ook kunnen content creators met de ZV-E1 snel clips uploaden naar een smartphone door Shot Marks te gebruiken. Met Shot Marks identificeren creators delen van opgenomen beeldmateriaal in clips van 15, 30 en 60 seconden. Deze clips kunnen vervolgens worden overgedragen voor gebruik op social media.

Met de Creator’s App kan je onder andere de ZV-E1 vanaf je smartphone bedienen en foto’s en video’s overdragen. Daarnaast kan de batterij- en mediastatus van de camera vanaf de smartphone worden gecontroleerd en kunnen de datum en cameranamen naar behoefte worden bewerkt. Via de Creator’s App kan je ook gemakkelijk camerasoftware bijwerken.

Livestreaming in hoge kwaliteit

Stream live nu in topkwaliteit. Wanneer je de ZV-E1 aansluit op een pc of smartphone via USB-C kan de camera functioneren als een 4K (2160p) webcam om online vergaderingen en live-evenementen naar een nieuw niveau te tillen.

Prijs en beschikbaarheid

De nieuwe ZV-E1 zal in april 2023 verkrijgbaar zijn bij verschillende erkende Sony-dealers, voor een geschatte verkoopprijs van €2700.