Sony introduceert ZV-1F: vlogcamera voor beginnende content creators

De Sony ZV-1F is een lichte en compacte vlogcamera en weegt slechts 229 gram. Je kunt beelden opnemen in een 4k-resolutie met 30 beeldjes per seconde of een fhd-resolutie met maximaal 120 beeldjes per seconde. De Sony ZV-1F is uitgerust met een wide angle primelens van 20 mm, wat ideaal is voor selfies. Dankzij Eye AF (autofocus) zijn mensen en dieren altijd scherp in beeld. Een verbinding met je smartphone is zo gemaakt om beelden te bewerken en online te zetten. Je kunt gemaakte content snel delen met alle sociale netwerken via de Imaging Edge Mobile Plus-app.

Kenmerken Sony ZV-1F

20 mm 0 wide angle primelens, ideaal voor selfie shots

Achtergrond-bokeh en Face priority AE om ervoor te zorgen dat objecten er uitspringen

Optimalisatie van huidtinten inclusief de optie Soft Skin Effect

Scherpstellen met hoge nauwkeurigheid en Eye AF voor zowel mensen als dieren

Active Mode (elektronische) beeldstabilisatie tijdens het opnemen van video

Creative Look-voorinstellingen voor ultieme visuele expressie

Opties voor slow motion & hyperlapse om creativiteit te stimuleren

Product Showcase-instelling voor productbeoordelingen

Verbeterde touchscreenfuncties met Touch Zoom- en Step Zoom-functionaliteit

Heldere spraakopnamen met 3-capsule-microfoon en windscherm

4K 30p/FHD 120p

Eenvoudige smartphoneverbinding om content over te zetten naar sociale platforms

Milieuvriendelijke eigenschappen voor een kleinere milieu-impact

Prijs en beschikbaarheid

De Sony ZV-1F is vanaf deze maand verkrijgbaar in de Benelux. De verkoopadviesprijs van deze compacte vlogcamera is 650 euro.

Lees meer over Sony.