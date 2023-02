Samyang introduceert AF 75mm F1.8 X voor Fujifilm X-Mount

Dit nieuwe Samyang autofocus tele-objectief is met zijn 257 gram licht van gewicht en past daardoor bij de compacte Fujifilm APS-C X-mount camera’s. Het objectief is voor fotografie, maar ook geschikt voor het maken van video-opnamen. De Samyang AF 75mm F1.8 X heeft een brandpuntsafstand van 112,5 mm, rekening houdend met de 1.5x cropfactor van APS-C, is daardoor perfect voor portret-, straat- en natuurfotografie.

De twee HR (High Refractive) en drie ED (Extra-Low Dispersion) glaselementen van deze nieuwe AF 75mm F1.8 X moeten zorgen voor een hoog contrast en hoge resolutie over alle gedeeltes van het beeld. Dit objectief bevat geen enkel asferisch lenselement, waardoor het een zacht en verfijnd bokeh-effect creëert. Zoals gezegd is de Samyang AF 75mm F1.8 X ook zeer geschikt voor het maken van video-opnamen, dankzij het stille en snelle autofocussysteem en de nieuwe ‘Preset Aperture Control’ functie op de ‘Custom Switch – Mode 2’. Hiermee kunnen gebruikers van Fujifilm camera’s de scherptediepte soepel regelen zonder geluid of trillingen in de (video)opname.

Tot slot valt nog te melden dat de AF 75mm F1.8X onder alle (weer)omstandigheden te gebruiken is door speciale afdichtingen op maar liefst vijf punten op de behuizing. Dit voorkomt schade of verontreiniging door het binnendringen van stof, regen of sneeuw.

Advertentie

Belangrijkste kenmerken

De Samyang AF 75mm F1.8 X is met zijn lengte van 69mm en een gewicht van 257 gram, het kleinste en lichtste autofocus tele-objectief voor de Fuji X-mount.

De 2 HR (High Refractive) en 3 ED (Extra-Low Dispersion) glaselementen van deze nieuwe AF 75mm F1.8 X zorgen voor een verbluffend contrast en resolutie over het gehele beeld.

Het negenbladig diafragma, de hoge lichtsterkte en de optische constructie zorgen voor een mooie bokeh.

De autofocus van de Samyang AF 75mm F1.8 X volgt het onderwerp snel en nauwkeurig, en werkt geruisloos in de video-opnamemodus.

Op dit objectief is een, voor Fujifilm X-Mount, nieuwe functie beschikbaar. Met de ‘Preset Aperture Control’ van de ‘Custom Switch – Mode 2’, kan de scherptediepte eenvoudig ingesteld worden tijdens het filmen met autofocus. En dit zonder geluid of trillingen.

De ‘Custom Switch – Modus 1’ werkt met de functie ‘Focus Control’ in de MF-opnamemodus, zodat je nauwkeurig handmatig kunt scherpstellen door aan de scherpstelring te draaien.

De ‘Custom Switch – Modus 1’ werkt met de functie ‘Focus Control’ in de MF-opnamemodus, zodat je nauwkeurig handmatig kunt scherpstellen door aan de scherpstelring te draaien. Ook de AF 75mm F1.8 X heeft het Samyang AF 2e generatie design en op vijf verschillende plaatsen zijn afdichtingen aangebracht tegen (weers)invloeden van buitenaf.

Beschikbaarheid en prijs

De Samyang AF 75mm F1.8 X voor de Fujifilm X-Mount zal naar verwachting vanaf half maart 2023 verkrijgbaar zijn bij de Samyang dealers in de Benelux. De adviesverkoopprijs bedraagt € 499,99 inclusief btw.