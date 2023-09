Algemeen

De Samsung T7 is een relatief snelle (zo’n 1/000 Mbs) en goed presterende SSD die geschikt is voor montage (zeker bij notebooks) en opname bij systeemcamera’s en camcorders die via USB-C een SSD-drive kunnen aansturen. Onderhoud zoals defragmenteren is niet nodig. En een SSD heeft een tot vier maal langere levensduur dan een draaiende hard disk.

De Samsung T7 heeft in plaats van SATA de snellere NVME-connectie aan boord. Betaalbaar zijn de uitvoeringen in opslagcapaciteiten 1 en 2 Terabyte. Ook in meerdere kleuren verkrijgbaar. Voor het robuustere werk is er de T7 Shield met een stevige rubberen ommanteling. Die kan je laten vallen! Er is ook nog een stuk duurdere 4TB uitvoering beschikbaar. Desgewenst ook met in te schakelen beveiliging middels vingerafdruk (Touch) of wachtwoord en encrypting. Via meegeleverde utility’s specifiek te formatteren voor Windows en Mac.

De T7 drive is ter grootte van een flinke dikke creditcard met de afmetingen 59 x 88 x 13 mm en een gewicht van slechts 57 gram. In de doos zitten een 3.2 USB-C naar USB-C – en USCB-C naar USB-A-kabeltje.