Review: 7Artsisans F2.8 4 mm en 10 mm Fisheyes

Fisheye objectieven gebruik je voor een soort magische effectwereld waarbij perspectieven immense vormen aannemen, recht krom wordt en een gigantische beeldhoek met een enorme scherptediepte ontstaat. Fisheye-objectieven variëren in brandpuntsafstand van 3,5 mm tot 10 mm. De beeldhoek ligt op circa 180 tot 225 booggraden. En je kunt bij deze weidse beeldhoeken de gehele omgeving en hemel in het beeldkader meenemen.

Er zijn twee soorten fisheyes:

De circulaire fisheylens is de klassieker. Het beeld is geheel bolvormig en rond net zoals het oog van een vis deze ziet. Daarom krijg je zwarte kaderranden rondom het ronde foto/videobeeld heen. De beeldhoek ligt rond de 200 tot 225 graden. Het diagonale fisheye-objectief gebruikt het gehele rechthoekige oppervlak van het beeldkader. Wel alle vervreemding, vervorming en enorme scherptediepte maar geen zwarte kaders. De beeldhoek ligt rond de 180 graden.

Supergroothoeken

De fisheye-objectieven behoren tot de ultieme supergroothoeken. Zij vinden hun toepassing bij dramatische effecten, architectuur, weidse landschappen, panorama’s samenstellen, uitzinnige macroshots, 360 graden opnamen en Virtual Reality. Fisheyes zijn met name populair als creatieve effect- of funlenzen. Je kunt er eindeloos de fantasie op los laten en mee experimenteren. Kijk vooral eens naar de voorbeelden die je hiervan op internet en socialmedia kunt vinden. Een andere toepassing bij fisheyes vormt het gebruik op drones. Dan valt de complete onderliggende omgeving te zien.

7Artisans en geheel handmatig

7Artisans of te wel de zeven ambachtslieden is een gerenommeerd objectievenmerk van Chinese origine. Zij staan bekend om hun degelijke metalen constructie en voor de relatief geringe lage prijs behoorlijk goede optische prestaties. Voor wie het handwerk als video/fotograaf niet schuwt een prima keuze. Handwerk betekent ook daadwerkelijk dat er niets automatisch aan is. Er worden ook geen gegevens aan de camerabody doorgegeven. Dat een fisheye niet automatisch scherpstelt is doorgaans geen enkel probleem. De focus is door de grote scherptediepte toch al van voor tot achter scherp. Wel de focussering van de camera ook op M zetten. Geen beeldstabilisatie aan boord is meestal ook geen issue. Bij een dergelijk klein brandpunt heb je veel minder last van cameratrillingen. Ook kan de IBIS van de camerabody het nodige stabiliseren.

Daar er geen elektrische contacten in de bajonet zitten weet de camera dus niet wat voor soort objectief er in de lensvatting steekt. Er worden geen instelgegevens en opname-informatie doorgeven en opgeslagen. Via het instelmenu is het meestal wel mogelijk om een objectief apart te definiëren met naam en eigenschappen. Lastiger is dat je zelf de beste belichting moet uitvogelen. In principe zet je de camerabody gewoon op de M van manual. Maar hoe dan verder? In geval van de L-mount 10 mm op onze Panasonic Lumix S5ii lukte het naast op M ook om op A (diafragmavoorkeuze) te zetten. De belichting klopte vervolgens aardig. De camera denkt echter dan het om een 24 mm objectief gaat en stelt ook de verkeerde beeldverhoudingen (1:1 vierkant in plaats van 3:2 rechthoekig) in. Dat valt allemaal met het instelmenu te verhelpen. Verder gewoon bijregelen met de +/- belichtingscorrecte. Daarnaast lukt het allemaal ook best door geheel op M te werken.

Bij Fujifilm APS-c testen wij de 4 mm (bij dit formaat 6 mm kleinbeeld) uit op een X-H2 en X-T4. Je moet in het instelmenu de camera op geen lens zetten. Het knopje voor het focusseren op MF zetten. De X-H2 heeft op de PASM-knop de M zitten. Dat gaat goed. Wij hoefden alleen aan het achterste instelwiel te draaien om de belichting te corrigeren. De X-T4 heeft geen M-stand. Ons lukte het echter wel om met het diafragma van het objectief en de belichtingscorrectie het beeld goed te krijgen.

F2.8 4 mm APS-C

Dit is een echte klassieke bolvormige rondbeeld Fisheye met een beeldhoek van 225 graden. Het voorste lenselement steekt behoorlijk uit en er passen geen filters op. Laat de metalen lensdop bij geen gebruik er op zitten. Dat voorkomt beschadigingen! Er is geen geïntegreerde zonnekap bij zo’n grote beeldhoek. Het objectiefje is opvallend klein. Meet 60 bij 54 mm en weegt slechts 201 gram. Je kunt het zo in de hobbytas of binnenzak steken. De constructie van de tubus bestaat uit robuust metaal. Niet weerbestendig maar kan best een stootje hebben. Het diafragma met zeven lamellen gaat traploos van F2.8 tot F16. De soepel draaiende smalle F-ring heeft een klein pookje dat het bedienen makkelijker maakt. De witte opschriften zijn goed leesbaar.

De scherpstelring aan de voorzijde is gelukkig wat breder. Draait eveneens soepel en heeft duidelijke witte opschriften. De kortste afstand om scherp te stellen is 8,5 mm. Let er op dat een fisheye met een beeldhoek van 225 graden ook de handen, kledingstukken e.d. in het beeld kan meepakken. De optische prestaties zijn verrassend goed bij deze prijs. Je mag er in de praktijk best mee gezien worden. Er zijn 10 glaselementen in 8 groepen. De scherpte verrast voor een goedkope fisheye. Uiteraard is er wat verloop naar de randen. Het contrast, kleurweergave en de chromatische aberratie vallen goed te noemen. Naast de toepassingen voor het Fisheye-effect tevens heel geschikt voor 360 graden panorama’s (twee samengestelde opnamen) en stereoscopische 180 graden video of 360 graden video VR. En bevestigt aan een drone ontsnapt er eigenlijk niets meer aan het camerabeeld.

F2.8 10 mm L-mount

Een diagonale Fisheye met een beeldhoek van 178 graden voor fullframe 35 mm. Het objectief is redelijk compact (82 x 68 mm) en weet 570 gram. De constructie is geheel van metaal en ligt goed in balans met de camerabody. Het diafragma met 8 lamellen is met F2.8 lekker lichtsterk.

Het scherpstellen gaat via een soepel draaiende geribbelde ring. Er staan duidelijke witte (meter) en rode (feet) opschriften op. De kortste scherpstelafstand bedraagt 0,17m. Sommige gebruikers zullen de focusseerring te dicht bij de body en aan de smalle kant vinden. De diafragmaring gaat van F2.8 tot F22. Draait soepel traploos (fijn voor video) en heeft duidelijke witte opschriften. De zonnekap maakt integraal deel uit van de objectieftubus. De metalen lensdop heeft een magnetische bevestiging. De bolvormige frontlens wordt er redelijk door beschermd. Er kunnen geen filters voor gemonteerd worden. Verder is deze Fisheye niet weatherproof. De optische constructie met 10 glaselementen in 8 groepen bereikt een diagonale beeldhoek van 178 graden. Wij zijn heel tevreden over de scherpte, het contrast en de kleureigenschappen. Er is enige sprake van chromatische aberratie doch in de praktijk geen probleem. Dit Fisheye-objectief wordt geleverd met een stevige fraaie bruine lenskoker met rits en draagriempje. Je krijgt veel Fisheye voor relatief weinig geld.

Tot slot

Beide Fisheye-objectieven van 7Artisans zijn voor de creatievelingen onder ons echte hebbedingen. Veel effect- en dynamische (perspectief-)mogelijkheden voor een wel zeer attractieve prijs. Het kost natuurlijk allemaal wel even wat tijd bij compleet handmatig instellen en welke onderwerpen er geschikt zijn. De gebruiksaanwijzing is in beknopt Engels. In Nederland ruim verkrijgbaar bij vakhandel en postorder.

Prijzen & Info