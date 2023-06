Panasonic Lumix S 14-28 mm F4-F5.6 Macro: kanjer van een ultragroothoekzoom

Een weidse blik bij een ultragroothoekobjectief geeft bij video fraaie overzichten, indringende close-ups/expressieve portretten, een ruime kijk binnen en buiten bij architectuur, indrukkwekkende panorama’s en een enorme scherptediepte. In geval van deze Panasonic gaat het om een supergroothoekzoom van 14-28 mm, dat is 114 tot 75 booggraden. Die brandpuntsafstand sluit mooi aan op de middenrange van 24-70 of 24-105 mm zoomobjectieven en ook wel de S 20-60 mm F3.5-F5.6 zoom.

Optisch weids betekent vaak groot, zwaar en duur. Zeker als het ook nog lichtsterk moet zijn bij een fullframe 35 mm L-mount. Panasonic offert de lichtsterkte met minimaal F4-F5.6 op ten gunste van een compacte lichte bouw, hoge optische prestaties en een relatief gunstige prijs. Als extra interessante mogelijkheden voor macro.

Algemene kenmerken

Zoals te verwachten valt bij Panasonic is deze Lumix ultrazoom robuust geconstrueerd, heeft een fijne grip, ergonomische instelringen en is spatwater- en stofdicht. De maten zijn 89,8 mm lang , 84 mm breed en 84 mm hoog bij een gewicht van 345 gram. Er is een snelle accurate AF aan boord die prima werkt met de verbeterde fasecontrast-scherpstelling op de Lumix S5II. Deze AF kan zich tot 240 keer per seconde aanpassen. Er is geen interne optische beeldstabilisatie aan boord. Dat moet de OIS van de camerabody maar doen. De schroeffiltermaat meet 77 mm. Dat past ook op menig ander Lumix of Sigma objectief met L-mount.

Advertentie

De LUMIX S 14-28 mm F4-5.6 MACRO is een licht en compact objectief. Het optisch ontwerp omvat 14 elementen in 10 groepen (1 asferische ED- lens, 1 asferische lens, 3 ED-lenzen, 1 UHR-lens).

Het diafragma heeft zeven afgeronde lamellen. Welkom voor video is het verstellen in vloeiende kleine stapjes zodat het veranderen van diafragma tijdens de opname niet storend werkt.

Je kan handmatig de scherpstelling, afhankelijk van de gebruikte camera, zowel lineair als niet-lineair instellen. Bij lineaire handmatige scherpstelling kan de grootte van de scherpstelslag worden ingesteld van 90 tot 360 graden in stappen van 30 graden. Aan de onderzijde zit een AF-MF schakelaar. Er zitten een scherpstelring aan de voorzijde en een zoomring in het midden van de objectieftubus. Beiden lopen gelijkmatig en intuïtief. Een bijpassende zonnekap wordt standaard meegeleverd.

Optische prestaties

Die zijn boven verwachting voor een ultrazoomobjectief in deze prijsklasse. De Lumix S 14-28 mm steekt in deze de tweemaal zo dure leidende objectieven van Nikon en Sony naar de kroon. Het blijft natuurlijk wel baas boven baas.

De goede scherpte begint al bij de volle diafragmaopening en presteert optimaal rond de F8 en F11. Alleen in de 28 mm stand kunnen de hoeken wat afvallen. De maximale diafragmawaarde is F22. Verstandig want daarboven neemt de beeldkwaliteit doorgaans snel af. Het contrast is mooi en ook de Bokeh mag er wezen. Er is nauwelijks sprake van chromatische aberratie en vervorming. Eveneens geen merkbare focus breathing. De kortste instelafstand bedraagt 15 centimeter. Daarmee kom je in de stand 28 mm op een vergrotingsmaatstaf van 0,5x , dus 1:2. De fluorescerende coating op de frontlens beschermt tegen lichtreflecties en schadelijke invloeden van buitenaf.

Conclusie

De Panasonic Lumix S 14-28 mm is een kanjer van een ultragroothoekzoom. Die wil je gewoon tegen de aantrekkelijk prijs er bij hebben. Alleen videografen die een hogere lichtsterkte willen zullen hun heil ergens ander moeten zoeken.

Prijzen & Info

Panasonic Lumix S 14-28 mm F4-F5.6 Macro € 799,-

Panasonic, www.panasonic.nl