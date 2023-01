Panasonic introduceert LUMIX S5IIX en LUMIX S5II systeemcamera’s

Beide modellen zijn voorzien van een nieuwe 24-megapixel 35mm full-frame CMOS-sensor en beeldprocessor. Het zijn de eerste LUMIX-camera’s met een sensor die Hybrid Detection Auto-Focus ondersteunt. De nieuwe processor maakt video-opnames bij een hoge bitsnelheid mogelijk, vergelijkbaar met de LUMIX S1H.

Een nieuwe standaard voor LUMIX AF-prestaties

Beide camera’s zijn uitgerust met een nieuwe 24-megapixel sensor en een nieuwe beeldprocessor, welke is ontwikkeld door het L2 Technology- partnerschap van LEICA en LUMIX. Daarmee zijn de LUMIX S5II en S5IIX de eerste LUMIX-camera’s met Hybrid Phase Detection Auto-Focus (PDAF).

De camera’s maken gebruik van een nieuw Phase Hybrid AF-systeem dat PDAF combineert met Contrast Detect AF. Omdat het nieuwe systeem snel en betrouwbaar is en 779-area lichtmeting biedt, kan het onderwerpen detecteren in lastige omstandigheden zoals bij weinig omgevingslicht en tegenlicht. Is er eenmaal scherp gesteld op een onderwerp, dan zal de camera het onderwerp blijven volgen, zelfs als er zich andere bewegende voorwerpen in beeld bevinden. Continuous AF tijdens het zoomen1 en micro AF-aanpassingen zijn ook mogelijk.

Videofuncties en opnameopties

De nieuwe processor geeft de LUMIX S5IIX en S5II video- opnamemogelijkheden zoals intern 4:2:0 10-bit 6K (3:2) en 5,9K (16:9) bij 30 fps en 4:2:2 C4K en 4K bij tot 60 fps. Een nieuw plat warmtebeheersysteem maakt onbeperkte opnametijden mogelijk zonder dat er concessies zijn gedaan op de lichtgewicht camerabody. De camera’s ondersteunen ook HFR (High Frame Rate) opnames bij tot 120 fps en Slow & Quick-opnames bij tot 180 fps.

De LUMIX S5IIX kan 5,8K Apple ProRes opnemen op SSD via HDMI of USB. ALL-Intra-opnames zijn ook mogelijk. Bovendien ondersteunt de S5IIX de uitvoer van Apple Pro Res RAW-videobeelden naar Atomos. Verder ondersteunt hij bekabeld3 en draadloos IP-streamen en USB-tethering.

Beide modellen bieden verschillende beeldprofielen, waaronder 14+ stops V- Log/V-Gamut naast een nieuwe REAL TIME LUT-functie waardoor het mogelijk is om kleurgradatie-LUT’s te uploaden naar een SD-kaart en ze direct toe te passen in de camera in plaats van tijdens de nabewerking. In reactie op verzoeken van professionele gebruikers zijn functies als Waveform Monitor, Vector Scope en Zebra Pattern toegevoegd naast System Frequency (24,00 Hz) en Synchro Scan.

Met de ingebouwde microfoon of een externe microfoon kan duidelijke, realistische 48 kHz/24-bit audio worden opgenomen, en met externe en XLR- microfoons zijn hoge resolutie 96 kHz/24-bit opnames mogelijk.

Professionele foto- en videoprestaties

Dankzij een groot aantal nieuwe en verbeterde functies leveren de LUMIX S5IIX en S5II werkelijk verbluffende foto- en videoprestaties, waaronder snelle burstopnames bij tot 9 fps met mechanische sluiter en 30 fps met elektronische sluiter (er kunnen 300 beelden worden vastgelegd). Ook beschikken beide camera’s over een 96-megapixel High Resolution Mode (JPEG/RAW) en Dual Native ISO-gevoeligheid, wat ruis onderdrukt en een maximale ISO-waarde van 51200 (204800 als gekozen wordt voor Extended) mogelijk maakt.

De LUMIX S5IIX en S5II zijn ook voorzien van een verbeterd beeldstabilisatiesysteem om nog gemakkelijker opnames te kunnen maken vanuit de hand in uiteenlopende omstandigheden en situaties. De nieuwe Active I.S. maakt uiterst stabiele video-opnames mogelijk door optimalisatie van de horizontale-, verticale- en rotatiecorrectie. Vergeleken met conventionele stabilisatie compenseert Active I.S. tot 200%5. Het is bijzonder effectief in omstandigheden waarin het maken van opnames uit de hand doorgaans lastig is, zoals bij het gebruik van telelenzen of filmen tijdens het lopen.

Bedieningsmogelijkheden

De LUMIX S5IIX en S5II bieden geavanceerde opnamemogelijkheden, waardoor makers uitstekende resultaten kunnen bereiken met een minimale workflow. Dit dankzij functies als AWB Lock, MF Assist (mogelijk bij het maken van zowel video’s6 als foto’s) en een nieuwe Live Crop-functie, die het hele sensoroppervlak gebruikt voor het vastleggen van videobeelden zodat de gebruiker daar later 4K en FHD beelden uit kan halen.

De gebruiksvriendelijkheid is verder verbeterd door de nieuwe gemakkelijk bedienbare in acht richtingen te bewegen joystick, de uitgebreide draaiknop, het vrij kantelbare touchcontrol scherm van 3,0 inch en de grote OLED Live View Finder van 3.680K-pixels.

Connectiviteit

De camera’s zijn robuust gebouwd met een gegoten voor- en achterframe van een magnesiumlegering en een spatwaterbestendige- en stofdichte constructie voor gebruik op locatie in de meest uiteenlopende situaties.

De connectiviteit is verbeterd ten opzichte van de LUMIX S5. De LUMIX S5IIX en S5II zijn allebei voorzien van een full-size HDMI Type A- en snelle USB 3.2 Gen 2-aansluiting plus een kabelhouder om te voorkomen dat de kabel plotseling losschiet. De draadloze connectiviteit is ook verbeterd. Wi-Fi 5GHz8 en 2,4Ghz zorgen samen voor snelle, stabiele communicatie met smartphones en tablets. Twee kaartsleuven (beide UHS-II) ondersteunen Relay Recording, Backup Recording en Allocation Recording en de krachtige batterij van 2.200 mAh kan worden opgeladen via wisselstroom of USB.

Prijs en beschikbaarheid

De LUMIX S5IIX zal verkrijgbaar zijn vanaf het voorjaar van 2023 voor een adviesprijs van € 2.499,- (body only). De LUMIX S5II is verkrijgbaar vanaf eind januari 2023 voor een adviesprijs van € 2.199,- (body only). Beide camera’s zijn compatibel met alle 14 huidige LUMIX S-lenzen, plus andere full-frame L- Mount-lenzen geproduceerd door de L-Mount-partners van Panasonic.