Nieuwe uitgave: Digital Movie 153 2023

OP DE COVER:

FUJIFILM X-S20 – 4K op 60P, prima foto’s en uitgebreid vloggen

De FUJIFILM X-S20 mikt op de compact reizende, video- en fotograaf, vlogger en ook de mojo. Een lekker compacte en lichte APS-C hybride systeemcamera met een sterke beeldsensor en processor-chip-combinatie. Behoorlijk gebruiksvriendelijk. Hoogwaardige video tot 4K 60P en maximaal 6.2K, een uitgebreid vlogmenu en direct streaming het netwerk op. Dit aangevuld met een uitgelezen reeks FUJINON-objectieven waaronder nu ook een sterke F 3.5 8mm ultragroothoek.

DIGITAL TEST

Panasonic TX-65MZW2004 (NL) / TX-65MZ2000 (BE) – Superieur beeld

en geluid

De Panasonic TX-65MZW2004 (TX-65MZ2000 in België) springt om meerdere redenen in het oog. Om te beginnen maakt hij gebruik van het nieuwe OLED-paneel met microlens array, zodat je spectaculaire helderheid mag verwachten. Daarnaast is er uitgebreide aandacht voor goede audio, dankzij een ingebouwde luidsprekerarray, getuned door Technics. Doe er het Panasonic-oog voor beeldkwaliteit bij en een focus op gamingprestaties en we hebben redenen genoeg om deze te testen.

Sony ZV-E1 – Cinema, hoogwaardig vloggen en foto…

De Sony ZV-E1 is een echte hoog presterende middenklasse fullframe hybride systeemcamera voor cinematografie/video, vloggen en ook foto. Sony zelf legt de nadruk op professioneel vloggen maar wij zelf stonden zeker ook bij video verbaasd van hetgeen zo’n relatief kleine en lichte camera allemaal presteert. Zo’n beetje een voordelige Alpha 7S III in cine- en vlog-jasje.

Godox MovieLink II M2 – Veelzijdige draadloze microfoonset

met kraakhelder geluid

Het opnemen van sprekers met een richt- of ingebouwde cameramicrofoon pakt regelmatig teleurstellend uit. Voor wie een ongestoorde stem en geen gedoe met lange kabels wil is dan een draadloze dasspeldmicrofoon (Lavalier) met zender en ontvanger een uitkomst bij het filmen. Helaas vaak aan de prijzige kant. Echter niet bij het Godox MovieLink II M2 Systeem waarbij je een complete set met twee microfoons, de benodigde zenders en ontvanger in een doos krijgt.

Onkyo TX-RZ50 – Onkyo keert terug met zeer volledige 9.2 AV-receiver

Het is lang stil geweest rond Onkyo, wat vooral op AV-receivervlak spijtig was. Het Japanse merk is echter terug, met wat hulp van de Amerikanen. De TX-RZ50 een 9.2 AV-receiver die wil overtuigen met veel functies, waaronder een volledige versie van Dirac. En dat is best uniek.

LG LG27UP850-W 27, LG UltraFine 32EP950-B 31,5 en LG UltraFine 32EP950-B 31 – Meer dan een montagemonitor

Een montagemonitor wordt vaak gezien als alleen een werkscherm voor NLE. Zo’n monitor kan zoals bij LG echter veel meer dan alleen dienen als een werkscherm. Behalve zien wat je doet, ook functioneren als een USB-C hub, samenwerken met de besturingssoftware van de computer, ingebouwde luidsprekers en microfoon plus geschikt als digitale doka voor fotografie. De LG LG LG27UP850-W 27, LG UltraFine 32EP950-B 31,5 en LG UltraFine 32EP950-B 31 monitoren bieden deze extra mogelijkheden.

Panasonic Lumix S F4.-5.6 70-300mm OIS – Veelzijdige telezoom met macro

Zoek je een veelzijdige 70-300mm fullframe zoomobjectief met L-mount dan is het model Panasonic Lumix S F4.5-5.6 met OIS een aantrekkelijke keuze. Weliswaar geen echte prolens maar de optische prestaties zijn toch verrassend goed, het objectief is een stuk lichter en compacter en je hebt ook nog eens macro aan boord. Interessant voor zowel de foto- als videograaf. En de prijsstelling van dit fullframe objectief is best om te doen.

DIGITAL ACHTERGROND

Is QD-OLED dan toch gevoelig voor inbranden?

Sinds de introductie van de eerste OLED-tv’s is inbranden een belangrijk thema geweest. En alhoewel de risico’s ondertussen sterk verkleind zijn, blijft het iets om rekening mee te houden. Jarenlang heeft Samsung erop gehamerd dat de LG OLED-technologie kwetsbaar is voor inbranden. In een ironische plottwist blijkt nu echter dat Samsungs nieuwe QD-OLED-technologie mogelijk gevoeliger is voor inbranden dan recente OLED-tv’s.

Volumetrische video – Wordt zelf de regisseur van de eigen immersive videobeleving

Bij volumetric video ligt het te bekijken en onderdompelend (immersive) te ervaren videobeeld niet vast. Uit een eerder opgenomen grote hoeveelheid ruimtelijke videodata kan de kijker zelf het 3D vormgeven. Bijvoorbeeld de afstand/diepte, camerarichtingen -beweging, de lichtval en interactie met de aanwezigen figuren en objecten. Dat maakt een geheel nieuwe beleving van films, games, entertainment en onderwijs mogelijk. Tevens tal van mogelijkheden bij de nabewerking, postproduction.

DIGITAL PRAKTIJK

Online videobewerking met Invideo

Op dit moment zijn er heel veel aanbieders van software voor videobewerking. Je kunt op je laptop of telefoon gratis of betaald naar hartenlust je video’s bewerken. Invideo.io is een voorbeeld van videobewerking vanuit bestaande sjablonen met bestaand videomateriaal of vanuit je eigen materiaal. Wat kun je ermee?

RUBRIEKEN: Nieuws en Nova

