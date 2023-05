Nieuwe uitgave: Digital Movie 151 2023

Neem een abonnement of bestel een los exemplaar.

De Big Five van de montagesuites – Adobe Premiere Pro, DaVinci Resolve Studio, Final Cut Pro X, Edius X en Vegas Pro 20

Bij het groot wild bestaat er een Big Five van imponerende dieren. Bij de softwaresuites voor videomontage kan je ook zo’n roemruchte grote vijf aanwijzen. De redactie gebruikte hiervoor de criteria veel creatieve mogelijkheden, de NLE-suite mikt op de gevorderde amateur en kleinere professional, krachtige rekenopties met een neural engine of AI, binnen enkele dagen te leren en een prijstelling onder de 500 euro.

Godox SL60IIBI & Godox SL60IID – Veelzijdige videolampen voor binnen en buiten

Een videolight is tegenwoordig veel meer dan alleen een regelbare lampkop op statief. Een modern videolight heeft een exact regelbare kleurweergave, traploze dimbaarheid, kan intelligent samenwerken met andere units, heeft speciale effecten aan boord en valt op afstand te besturen. De hier besproken Godox-modellen voor respectievelijk een variabele en daglicht-kleurtemperatuur bieden relatief veel mogelijkheden en creativiteit voor video en video tegen een aantrekkelijke prijs.

Blackmagic ATEM Mini Live productiestudio – Naast HDMI ook met SDI-koppeling

Live production is het direct op locatie opnemen, mixen, bewerken. streamen en/of opslaan van video en audio. Heel geschikt voor kleinschalige tv-uitzendingen, videoblogs, online conferenties, onderwijs, videoconferencing, het uitzenden van debatten, newsrooms en kerkdiensten. Daarnaast zijn de switcher & effectpanelen interessant voor creatieve filmmakers. Zeker allemaal ingewikkeld en duur? Nee hoor, met een Blackmagic Design ATEM Mini switcher, studiocamera en Hyperdeck recorder is het zo gepiept. Het gebruik van SDI-connectoren voegt daar nog een extra gebruiksdimensie aan toe.

Denon AVC-X4800H – Optierijk en toch Gebruiksvriendelijk

Met de AVC-X4800H presenteert Denon een zeer volledige en krachtige AV-receiver waarmee je al een heel uitgebreide thuisbioscoop kunt bouwen. En het is niet zomaar een kleine update voor de AVC-X4700H van vorig jaar. De nieuwe receiver brengt heel wat nieuwe functies, inclusief ondersteuning voor vier subs en Dirac.

Panasonic Lumix S 14-28 mm F4-F5.6 Macro – Een kanjer van een ultragroothoekzoom

Het groothoekbereik is voor videoshots altijd een lastige qua bouw, optische prestaties en prijs. Niet verwisselbare zoomobjectieven beginnen daar dan ook meestal niet aan. Geheel anders is de situatie bij verwisselbare objectieven voor videofilmende systeemcamera’s. Wie eens een lekker groot overzicht, architectuur, stadspanorama, very-close-up of een imponerende zwerk wil, is met de L-mount Lumix S 14-28 mm goed af. Kwalitatief goed presterend en ook nog eens vriendelijk geprijsd.

Montagehardware: Computers, beeldschermen, grafische kaarten, geheugen, drives, in/uitvoer, audio en kaartsleuven

De montage van video en audio stelt voortdurend hogere eisen aan de hardware en de video-editor wil steeds meer gemak en mogelijkheden. Bij de beeldformaten zijn inmiddels 4K, 5K, 6K en 8K al heel gewoon geworden. High-end speciale effecten, Virtual Augmented en Mixed Reality, hoogwaardige kleurcorrectie, neurale netwerken en engines, volumetrische en immersive video plus een volwaardig 3D geluidslandschap, noem maar op en het moet wel uit de montagehardware komen. Maar wat heb je dan precies nodig?

Boiling Point is niet zo maar een film van anderhalf uur, maar een film die in één take werd opgenomen. Een knap staaltje werk van de crew en de acteurs.

Filmen bij protestacties en demonstraties – Met de videocamera op de barricaden

Met de wereld in vuur en vlam zijn er overal protestacties en demonstraties. Of het nu over het klimaat, fossiele brandstoffen, oorlog, ongewenst gedrag, stikstof, Zwarte Pieten, slavernij en machtsmisbruik of mensenrechten gaat, de betogers staan klaar om het gevaar voor onze leefomgeving en gepleegd onrecht met verve aan te pakken. Dat roept natuurlijk om het vastleggen of verslaan van de gebeurtenissen met de hybride systeemcamera of camcorder.

Achtergrond – Fullframe, APS-C of MFT? – Welke beeldsensor bij video en foto?

De beeldsensor is zo’n beetje het belangrijkste en duurste component in de systeemcamera en camcorder. Deze beeldvormende chip bepaalt de beeldkwaliteit, resolutie (in pixels en K), lichtgevoeligheid, uitleessnelheid, cropfactor, AF-mogelijkheden, hoeveelheid beeldruis en eventuele onderlinge stoornissen van de elektronica. De keuze van de beeldsensor ligt vooral bij de grootte en constructie. En dan draait het bij video en foto momenteel om fullframe, APS-C en MFT.

