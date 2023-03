Nieuwe uitgave: Digital Movie 150 2023

Neem een abonnement of bestel een los exemplaar.

CAMERA: Panasonic Lumix S5II – Een ware fullframe systeemtopper

De Panasonic Lumix DC-S5 betekende zo’n twee jaar geleden een doorbraak in de compacte afmetingen, mogelijkheden en prijsteling bij de hybride fullframe camera. In vergelijking met de concurrentie scoorde de AutoFocus echter wat minder. Bij de S5 Mark II is de hybride fasedetectie AF weer helemaal up to date. Dit aangevuld met een nieuwe beeldsensor en snellere processor met een verder verbeterde beeldstabilisatie plus imponerende video- en fotoprestaties een ware topper in dit prijssegment.

Advertentie

TV: Samsung QE55LS03B The Frame – Kunstkader of tv? Het is beide

Enkele jaren geleden besloot Samsung een paar tv-modellen te ontwerpen die een duidelijke lifestyle-insteek hebben. Zo is The Frame de combinatie van een tv en een kunstkader. En dat concept bleek een succes. De 2022-versie van The Frame kreeg een mat scherm mee waardoor het zijn missie nog beter vervult.

CAMCORDER: Canon XA75 UHD 4K30 – Echt een camcorder van goede huize

De Canon XA75 UHD 4K30 camcorder mikt op de reportage-, documentaire- en nieuws (ENG) -videomaker met pretenties. Zowel in de categorie prosumer als professional heeft deze camera de juiste specificaties en AV-prestaties. Doe daar de vertrouwde ergonomie van de draagbeugelcamera bij en dit model zal de echte liefhebber van dit opnamegenre bekoren.

AV-RECEIVER: Marantz Cinema 70s – Slank en in het nieuw

Met de Cinema 70s blijft Marantz iets unieks doen: een slanke AV-receiver bieden op halve hoogte van de meeste andere AV-receivers. Dit slimline toestel krijgt meteen een forse opsmukbeurt, met een overstap naar de nieuwe designtaal van het merk. En hoera: eindelijk is de tv-interface aangepast aan 4K-schermen.

CAMERA: OM System OM5 compacte MFT-systeemcamera

Een tweede telg uit de door OM system overgenomen Olympus OMD-familie is de OM5. Een camera met name voor de avontuurlijk aangelegde foto- of videograaf die graag compact, licht en comfortabel reist. Met een nieuwe beeldprocessor, goede beeld- en videokwaliteit plus een aantal slimme innovaties een aantrekkelijk alternatief in de middenklasse van hybride systeemcamera’s En uiteraard een hebbeding voor de liefhebber van Olympus retrolook camera’s.

TV: Hisense 55A85H – Fraaie OLED, zacht geprijsd

Hisense neemt met deze scherp geprijsde OLED-tv heel duidelijk alle andere OLED-concurrenten in het vizier. De 55A85H heeft een mooie set specificaties, waaronder nu ook HDMI 2.1-aansluitingen en een stevig uitgerust audiodeel. Is dit de OLED-koop waarop je zat te wachten?

Advertentie

CAMERA: Fujifilm X-T5 APS-C systeemcamera – Overtuigend!

Fujifilm keert met de X-T5 terug naar haar gerenommeerde fotografisch DNA. Inmiddels uitgerijpt tot een van de beste op het fotohart gerichte systemen die voor APS-C verkrijgbaar zijn. En dat ook nog eens op 40,2 Mp fotoresolutie met de X-Trans CMOS 5 HR beeldsensor. Daarnaast natuurlijk ook prima 6.2K DCI, 4K 60P UHD en 2K FullHD video met oversampling en geluid in deze sensorklasse.

TV: LG 65QNED866 – Overtuigend!

De LG QNED-modellen lijken heel wat te bieden. Een miniLED-achtergrondverlichting met lokaal dimmen voor goed contrast en flink wat helderheid, Quantum Dot – NanoCell kleuren en 120 Hz refresh rate. Daarmee mikt het op het sportminnend publiek. We zetten dit QNED-model graag eens op de testbank om de prestaties na te gaan.

DIGITALHISTORIE: Digital Movie 150 – Een terugblik in de rijke historie…

De tijd gaat vaak harder dan je denkt. Deze maand verschijnt alweer Digital Movie 150. En daar is een hele geschiedenis aan voorafgegaan die ik al zo’n 35 jaar heb mogen meebeleven…

DIGITALPRAKTIJK: ChatGPT – ChatGPT! Kun je er wat mee?

ChatGPT is nu al het meest besproken computerprogramma van het jaar. Wat is het en wat kun je er als filmer mee?

ACHTERGROND: SDI-interface voor videoverbindingen

Het Serial Digital Interface (SDI) is een bij broadcast en professionele videoproductie veel gebruikte standaard voor digitale videotransmissie. Het gaat een coaxiaal- of glasvezel-aders in een robuuste kabel met BNC-connectoren op snelheden van 270 Megabit tot 24 Gigabit per seconde. SDI is een zogenaamd punt naar punt-interface dat wil zeggen dat een kabel het signaal van het ene naar het andere aangesloten AV-apparaat transporteert. Hoewel van origine bedoeld voor Pro is SDI er tegenwoordig echter ook voor de prosumer. Dat biedt een aantal voordelen ten opzichte van HDMI.

Hoe bespaar je energie met je tv?

Advertentie

Vanaf maart 2023 worden de regels voor energieverbruik van een tv strenger. Tv’s moeten dan aan een strengere norm voldoen om nog op de Europese markt te mogen verschijnen. Wat is de impact voor de consument? En hoe kun je het verbruik van je tv drukken?

Bekijk hieronder de volledige inhoudsopgave, en blader eens door op FWD.nl/create/ verschenen publicaties van Digital Movie.