LG’s nieuwe smart monitor is bedoeld voor werken, gamen en sporten

LG introduceert de nieuwe smart monitor. Het gaat om een 32 inch 4K UHD monitor genaamd 32SQ780S. Het is een allround monitor waarmee je content kunt streamen, zodat je er niet alleen mee kunt gamen of op kunt werken, maar hem ook kunt inzetten om te sporten. Hij is namelijk voorzien van LG-tv’s webOS 22.

LG Smart Monitor

De verstelbare monitor heeft volop ingebouwde functies, zodat een pc-verbinding niet nodig is. Hij is te gebruiken bij de bank als een televisie, maar ook bij een bureau als wat meer klassieke monitor. LG wil multitasken makkelijker maken met deze monitor, al kunnen we het dus beter een monitor slash televisie noemen. Je kunt er bijvoorbeeld YouTube of Netflix op kijken, zonder dat je het apparaat hoeft aan te sluiten aan een pc.

De LG smart monitor heeft een 4K UHD (3840 x 2160)-scherm dat een hoge beeldkwaliteit kan leveren. De monitor dekt 90 procent van het DCI-P3 kleurengamma met HDR 10-ondersteuning en LG heeft zich als doel gesteld om de kijker volledig onder te dompelen in wat hij of zij doet of kijkt op de monitor, door de beelden helder en nauwkeurig te maken. Naast de beeldkwaliteit klinkt er ook geluid uit de monitor door een ingebouwde 5 watt tweekanaals stereoluidspreker.

Thuiswerken

Wil je de monitor gebruiken om op thuis te werken, dan kun je verschillende thuiskantoor-applicaties downloaden vanuit de LG Content Studio. Daarnaast biedt de LG ThinQ Homeboard webOS-based internetdiensten waarmee je je smarthome kunt beheren. Wil je je telefoonscherm weergeven op de televisie, dan kan dat via de draadloze verbinding van MiraCast.

De monitor is ergonomisch in te stellen dankzij de standaard die het mogelijk maakt hem naar voren te halen, juist naar achteren te duwen, omhoog te brengen of zelfs te kantelen. Alles om een zo prettig mogelijke kijkervaring te bieden. Het is ook mogelijk om de monitor verticaal te gebruiken, wat heel geschikt is voor bijvoorbeeld het bekijken van social media zoals TikTok en Instagram Reels.

LG Smart Monitor is begin november beschikbaar in de Verenigde Staten voor 500 dollar, maar komt later ook in andere landen uit.