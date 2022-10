Leica introduceert de M6 meetzoeker camera

Met de nieuwe editie van deze legendarische meetzoeker camera voldoet Leica aan de wens van jonge fotografen die willen ervaren hoe het is om actief deel te nemen aan het fotografische creatieve proces.

Deze nieuwe Leica M6 is gebaseerd op een moderne versie van de Leica M meetzoeker met een 0.72x vergroting. Daarnaast beschikken alle optische oppervlakken nu over een coating waardoor deze minder gevoelig zijn voor strooilicht. De lichtmeter in de nieuwe Leica M6 toont nu de correcte belichting met een rode stip, als toevoeging op de twee rode pijlen die oorspronkelijk gebruikt zijn. Daarnaast beschikt hij nu over een batterij-indicator. De bovenplaat is ook opnieuw ontworpen. Die van de originele Leica M6 was gemaakt van gegoten zink. De nieuwe Leica M6 beschikt over een bovenplaat die gefreesd is uit massief messing en voorzien is van een slijtvaste zwarte lak. De belichtingsmeter in de M6 meet het licht via een verlicht gedeelte op de mechanisch bediende doeksluiter.

De M6 blijft zichzelf trouw en bewaard alle andere karaktereigenschappen zoals de schuine terugspoelhendel voor de film. De recente innovaties, zoals de geoptimaliseerde meetzoeker, zorgen echter voor nog meer functionaliteit. Of het nu gaat om de historische- of de nieuwe M6, de camera concentreert zich op de essentie van de fotografie. De camera is handgemaakt in Duitsland en is een extreem betrouwbare metgezel voor iedereen die het blijvende en het beschouwende karakter van analoge fotografie waardeert.

De Leica M6 zal vanaf 3 november verkrijgbaar voor een adviesverkoopprijs van 5.050,00 euro.