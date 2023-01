In het dierenpark: Breng de fauna tot videoleven

De voorkeur gaat vaak uit naar het in close-up weergeven van de dieren. Bij grotere exemplaren en vanaf dichtbij gaat zulks eenvoudig met een standaardzoomobjectief. In geval van (te) dichtbij er rekening mee houden dat je ze kan verontrusten, dieren kunnen uithalen en zelfs apparatuur afpakken. Chimpansees kunnen zelfs drones neerhalen en daar vervolgens zelf mee filmen. Dus zeker niet met de smartphone bovenop het wild. Houdt afdoende afstand en gebruik een brandpunt dat 4-10 maal vergroot. Voor de liefhebbers zijn er uiteraard supertelezooms beschikbaar.

Overzichten

Het hoeft zeker niet allemaal van dichtbij! Overzichten brengen de leefomgeving, de complete dierenfamilie, toeschouwers e.d. aantrekkelijk in beeld.

Enkele aandachtspunten: de dieren dienen nog wel herkenbaar groot in beeld te staan. Anders wordt het raden voor de kijkers thuis. Pas op dat er geen afleidende of ongewenste objecten meegepakt worden tijdens de opname. Maak een juiste compositieverdeling met de lucht en/of het verblijf.

In de praktijk werken doorsnee groothoeken van 35-28 mm (kleinbeeld) goed. Zorg altijd voor een passende zonnekap. Die beschermt tegen strooilicht, botsingen met tralies of publiek en dieren die met vuil werpen.

Jong leven

Het summum van dierinteresse en aandoenlijke aaibaarheid betreft natuurlijk jonge dieren. Van pas geboren tot puberend. In de info van het park of tuin vindt je waar en wanneer ze het beste te filmen/fotograferen zijn. Behalve de jongelingen zelf zijn ook de interactie met de moederexemplaren en het publiek zowel leerzaam als amusant.

Activiteiten

Regelmatig hoor je van teleurgestelde video/fotografen dat ‘die luie beesten’ helemaal niets deden of zelfs in het geheel niet zichtbaar waren. Daarom vooraf informeren bij de parkwachters/dierverzorgers wanneer er nu echt iets te beleven valt: de voedertijd, het speeluurtje, natspuiten, de verblijven gaan open etc.

Zorg dat je op het moment suprême in de juiste opnamepositie staat en er geen andere enthousiaste bezoekers voor de lens springen. Bekijk van de voren of er voldoende schootsveld is om de actie vloeiend te kunnen volgen. Gebruik de beeldstabilisatie en zo nodig een of een zweefstatief.

Gaas tralies en glas

Lang niet alle dieren bewegen vrij in de openlucht. Regelmatig zitten ze achter tralies, gaas of glas. In geval van tralies en gaas kan je dat optisch wegzoomen (zo sterk inzoomen dat de structuur) wegvalt. Natuurlijk is die tralies daar niet voor niets. Ga er zeker niet bovenop staan.

Glas is lastig. Zeker als het vuil of beslagen is. In een aantal gevallen kan je dat bij de montage wegretoucheren. Het contrast of de scherpte verhogen en defoggen (mist elimineren). Andere vervelende verstoorders zijn lichtreflexen en spiegelbeden. Probeer deze te vermijden.

Slow motion

Is er wel levendige activiteit dan vooral eens slow motion uitproberen. Dat geeft niet alleen de bewegende actie goed weer maar schept ook nog een aardig sfeertje. Zorg voor voldoende opnametijd een vrij schootsveld om dit effect volledig tot zijn recht te laten komen.

Origineel geluid

Het is leuk om origineel diergeluid mee te pikken. Dit zowel als achtergrond als meer gericht. In dat laatste geval een richtmicrofoon toepassen. Eventueel ook later bij de montage toe te voegen. Kijk verder ter inspiratie vooral eens naar dierenfilmpjes van anderen op YouTube.