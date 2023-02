Filmen met natuurlijk licht – zo werkt het

Gebruik een ND-filter

We hebben dus niet altijd controle over de intensiteit van natuurlijk licht, maar met een grijsfilter met neutrale dichtheid, ook wel een ND-filter genoemd, kunnen we echter een deel van het licht dat de camera binnenkomt wegsnijden.

ND-filters zijn geweldig als je echt een gewenst diafragma of een gewenste sluitertijd hebt waarmee je wilt filmen en deze niet wilt wijzigen omwille van de belichting (en er toch te veel licht binnenkomt). Deze filters hebben ook unieke effecten op de textuur van een afbeelding en kunnen bewegingsachtige eigenschappen vastleggen in een stilstaand beeld met alleen natuurlijk licht.

Er zijn ND filters in verschillende sterkten. Een ND16 filter houdt bijvoorbeeld 3 stops licht tegen en een ND64 filter houdt 6 stops tegen. Dat betekent dat je de sluitertijd van jouw camera 3 of 6 stappen langer zet. Je krijgt een cinematografisch effect door het creëren van de juiste hoeveelheid motion blur. Hierdoor voelen de bewegingen in het beeld vloeiend en natuurlijk aan. Om dit te bereiken stem je de sluitertijd af op het aantal frames per seconde. Dat doe je in de verhouding: 1/ (2 x het aantal frames per seconde). Film je bijvoorbeeld in 4K resolutie met 25 frames per seconde, dan stel je de sluitertijd in op 1/50 sec.