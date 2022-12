Heeft de camcorder nog toekomst?

De geboden mogelijkheden

Hierbij ligt het zwaartepunt op de gestelde opnamedoelen en welke opname- en uitbreidingsmogelijkheden je daarbij in de praktijk nodig hebt. Dat kan per camcorder en hybridecamera behoorlijk verschillen. We noemen verwisselbare objectieven, filters (vooral ND), externe microfoons, handgrepen, verlichting, viewerschermen, externe recorders en accu’s.

Vanzelfsprekend is de camcorder van huis uit het beste toegerust voor standaard videofilmen. Alles zit er al op en aan. Zeker voor de zogenaamde run & gun, de actieshots waarbij de cameraman het onderwerp volgt. Een hybride camera moet je voor video eerst verder aankleden. In geval van cinematografie is het echter andere koek. Daarbij worden zowel de camcorder als hybridecamera toch al van extra accessoires en compendiums voorzien. Een tussenoplossing vormen de boxbodies, verder op eigen maat en smaak aan te kleden basis camerabehuizingen.

In geval van fotografie overtreft zoals gezegd de hybride camera de camcorder met glans. Bij video scoort de smartphone qua uitbreidingsmogelijkheden wat minder dan bij de camcorder en hybridecamera. Hetzelfde geldt ook bij de fotografie.