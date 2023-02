Haal onderwerpen dichterbij met de M.Zuiko Digital ED 90 mm F3.5 Macro IS PRO

De Olympus M.Zuiko Digital ED 90 mm F3.5 Macro IS PRO is ontworpen voor het Micro Four Thirds-systeem en biedt een vergrotingsmaatstaf tot 2x om kleine onderwerpen in beeld te brengen. Je kunt de vergrotingsfactor verhogen tot 4x door de lens met de optionele MC-20 2x teleconverter te combineren.

De lens is uitgerust met een beeldstabilisatiesysteem in de lens met de 5-assige Sync IS. Dit systeem biedt tot 7 stappen compensatie. De lens beschikt over achttien elementen in dertien groepen, waaronder twee Super ED-lenzen, vier ED-lenzen, een Super HR-lens en een HR-lens. Zo wordt chromatische aberratie gecorrigeerd. Je kunt snel en nauwkeurig scherpstellen, dankzij een zwevend inwendig scherpstelsysteem met twee lenzengroepen, die apart worden aangedreven. Uitdagende omstandigheden zijn ook geen probleem. Dankzij IP53-certificering is dit model stof- en spatwaterbestendig en zelfs vorstbestendig tot -10 graden Celsius.

Kenmerken M.Zuiko Digital ED 90 mm F3.5 Macro IS PRO

Macrolens met hoge resolutie

Eersteklas vergroting–Biedt 4x vergroting wanneer het wordt gebruikt met de MC-20 2x teleconverter

Ongelimiteerde autofocus–Zeer snelle en nauwkeurige AF

Uitstekende beeldstabilisatie met 5 assen

Ontworpen om in een fractie van een seconde macrofoto’s te maken

IP534 spat- en stofbestendig

Vorstbestendig tot -10 °C

Fluorine coating

Gewicht: ca. 453 gram (alleen lens)

Prijs en beschikbaarheid

De nieuwe macrolens is vanaf 28 februari verkrijgbaar voor een adviesprijs van 1.499 euro.