Videokwaliteit

De OM-1 behoort bij de videoprestaties tot de middenmoot hetgeen overeenkomt met het prijskaartje voor de body van € 2.200,-. Deze camera neemt op in de resoluties 4K UHD- en DCI-resoluties van 3840 x 2160 en 4096 x 2160 pixels met maximaal 60fps. Naar keuze wegschrijven met 10 of 8 bits.

In Full HD haal je maximaal 240fps. De gebruikte CODES zijn de H.264- of H.265-codecs en met een externe recorder zijn 12bit-opnames met 4:4:4-kleurcodering mogelijk. Het gaat om 8-bit bij de H.264 modes en 10 bit het H.265 format. Bij het schieten op 10 bit schakelt de OM-1 naar keuze tussen de OM-Log mode (voor latere colour grading) of de Hybrid Log Gamma mode (voor het direct bekijken op een HDR display).

The OM-1 geeft tevens output in maximaal 12 bits RAW naar een Atomos Ninja V of Ninja V+ voor de capture in ProRes RAW. Volgens OMDS gaat dit in het formaat van 4K footage. Externe grijsfilters zijn niet nodig. De OM-1 voorziet in Live ND filters tot ND64.

Er is een HLG videomodus voor opnamen in HDR. Aansluitingen voor een externe microfoon en hoofdtelefoon ontbreken niet. Op een acculading van de BLX-1 17 Wh batterij kan je circa 90 minuten videofilmen. Met een externe voeding via USB-C haal je gemakkelijk 2 uur zonder oververhitting. Er is een dubbele acculader optioneel leverbaar. In de praktijk stemmen de video- en audiokwaliteit zeker tot volle tevredenheid.