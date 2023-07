Fullframe, APS-C of MFT: Welke beeldsensor bij video en foto?

Fullframe

Het ware 35 mm formaat van 36 x 24 mm in 3:2 gold de afgelopen jaren als het summum voor betaalbare video en foto in hoge kwaliteit. Dat geldt nog altijd doch het is zeker de vraag of je wel echt al die volformaat-kwaliteit gebruikt. Bij video spelen de cropfactor en filmische look met geringe scherptediepte, plus hogere lichtgevoeligheid een belangrijke rol. Bij fotografie de optimale beeldkwaliteit, detailscherpte, hoge lichtsterkte en dynamische ruimte.

Bij de objectieven is de 35 mm opgave van de brandpuntsafstand degene die ook daadwerkelijk op de sensor komt. Er is geen cropping in het spel. Hetzelfde geldt voor de ingestelde diafragmawaarde, die blijft wat het is. De filmische look en mooie onscherpe achtergronden zijn niet te versmaden.

Fullframe kent ook nadelen. De camera’s en objectieven zijn groter en zwaarder dan bij kleinere formaten het geval is. Ook is het prijskaartje vaak een stuk hoger. Niettemin een aanrader voor wie het onderste uit de video- of fotokan wil halen.