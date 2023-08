Fujifilm X-S20 systeemcamera: Een ideale reismetgezel

Zoals te verwachten viel heeft de Fujifilm X-S20 de kunstmatig intelligente autofocusmogelijkheden van de X-T5 en X-H2(S) in huis. De herkenning van onderwerpen (gezichten, mensen, dieren en voertuigen), tracking en het vooruitzien op de gewenste focussering vormen een echte aanwinst. Zelfs nog een stuk praktischer omdat de camera zonder extra menukeuzes zelf slim oordeelt wat in de desbetreffende AF-situatie de beste optie is.

Bij video beschikt de X-S20 nu ook over 6K op 30P in 4:2:2 op 10 bit. Dit zowel als master voor het uitsnijden van hoogwaardige 4K en Full HD als zelfstandig 6K-formaat. Om eventuele oververhitting van de sensor te voorkomen is er een optionele koelmodule (klikt op de achterzijde) leverbaar. De capaciteit van de accu, een minpuntje bij de X-S20, is toegenomen tot 720 opnamen. Dit op basis van de krachtigere NP-W235 accu. Het hart van de X-S20 is de vertrouwde back-illuminated 26,1MP X-Trans CMOS 4 sensor ondersteund door de X-Processor 5 beeldverwerkingsprocessor. Niet de top of the line beeldsensor, maar wel een formidabel duo qua beeldkwaliteit en AF met X-Processor 5. De 5-assige interne beeldstabilisatie voorziet in tot 7 diafragmastops winst.

Speciale vlogfuncties

Er is momenteel sprake van een nieuwe generatie geavanceerde vlogcamera’s. Die mikken niet alleen op de amateur voor het thuisfront en influencers maar ook op de mobile journalist (mojo) in het veld. De kenmerken van deze camera’s zijn:

Ze kunnen direct draadloos verbinden met netwerken. Er is geen aparte randapparatuur meer nodig.

Er zijn speciale vlogmenu’s om de juiste instellingen voor de vlog of mojo-reportage te realiseren. De X-S20 munt hierin uit!

De AF & tracking zijn in staat om als de camera op een statiefje staat de vlogger/mojo te volgen als deze zich door de ruimte begeeft.

Er is een speciale product-instelling die het getoonde product optimaal in beeld brengt.

De camera valt met behulp van een hangreep/statiefje op armlengte afstand te bedienen. Fujifilm heeft hiervoor de TG-BT1. Onder andere met start/stop, elektrisch zoomen en enkele menufuncties. Werkt prima met de 15-45 mm motorzoom.

De camera’s zijn geoptimaliseerd voor (draadloze) microfoons en oortjes. De X-S20 heeft nu aparte 3.5 mm aansluitingen voor microfoon en hoofdtelefoon.

Ze nemen nu ook in 4K 60P op opslag ook op externe SSD.

Het blurren (Bokeh) van de achtergrond gaat nu via het diafragma in plaats van een lelijk elektronisch filter.

Aanvullend is er nog een Fujinon X-mount 8 mm F 3.5 ultragroothoek objectief leverbaar dat de gehele vlogruimte ragscherp en zonder vervorming in beeld brengt.

De body

De Fujifilm X-S20 is qua compacte vormgeving en gering gewicht een ideale reismetgezel. Slechts 491 gram, een comfortabele handgreep en de afmetingen 127,7 x 85,1 x 65,4 mm maken de Fujifilm X-S20 tot een van de kleinste APS-C-camera’s. De gebruiksvriendelijk en overzichtelijke bediening maakt deze camera tevens heel geschikt voor de instapper. Er is een SD-kaartsleuf in het accucompartiment. Verder noemen wij de on board vele fraaie filmsimulaties van Fujifilm. En er is een compleet nieuwe camera-app uitgebracht. Een uitgebreide test van deze camera en 8 mm objectief volgt.