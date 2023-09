Fujifilm GFX100 II systeemcamera

De camera is uitgerust met een gloednieuwe extra snelle grootformaat 102MP High Speed sensor en wordt ondersteund door de X-Processor 5 beeldverwerkingsprocessor. Deze combinatie zorgt voor een verdubbeling van de signaalleessnelheid in vergelijking met het huidige model. Dit moet prestatieverbeteringen op het gebied van continu opnamen (burstshots), autofocus en videoregistratie opleveren. Waar het vorige model een snelheid van 5,0 beelden per seconde haalde, sc hiet de GFX100 II met maar liefst 8,0 beelden per seconde. Deze toename in opnamesnelheid maakt de camera – naast modefotografie, commerciële fotografie en landschapsfotografie – nu ook uitermate geschikt voor sport-, actie- en nieuwsfotografie waarbij een hogere continu opnamesnelheid essentieel is.

Voor het eerst in de GFX Serie ondersteunt de camera 8K/30P video-opnamemogelijkheden. Daarnaast kan de camera intern 4K/60P 4:2:2 10-bit video opnemen. Deze verbeteringen zijn mogelijk door de nieuwe processor en de verhoogde uitleessnelheid van de beeldsensor. De camera biedt ook een Video Format-modus die optimaal gebruik maakt van de grote sensor in de GFX camera’s. Afhankelijk van het op de camera gemonteerde objectief, zoals een Premista (35mm) of Anamorphic (35mm) objectief, past de camera de video-instellingen automatisch aan voor optimale resultaten. Dit maakt de GFX100 II geschikt voor zeer uiteenlopende opnamesituaties, van documentaires tot speelfilms.

De GFX100 II is volgens Fujifilm meer dan een upgrade, het is een evolutie op alle fronten: van de verbeterde beeldkwaliteit dankzij de non-extended ISO80-gevoeligheid tot de nieuwe Film Simulation-modus ‘REALA ACE’. Deze camera is ontworpen om aan de hoogste professionele eisen te voldoen. Verbeteringen aan de hardware zoals de tot 8-stops vijfassige in-body beeldstabilisatie en de 9,44-miljoen-dot-hoge- resolutie EVF maken het plaatje compleet. Het nieuwe ontwerp van de camerabody, inclusief een groot sub-LCD en een gekanteld bovenpaneel zorgen voor een intuïtieve en eenvoudige gebruikerservaring.

Objectieven

De FUJINON GF55mmF1.7 R WR is een weerbestendig objectief met een vaste brandpuntsafstand van 55mm en een grootste diafragma van maar liefst F1.7. Fujifilm presenteert daarnaast twee nieuwe Tilt-Shift objectieven voor haar GFX Serie systeemcamera’s: de GF30mmF5.6 T/S en de GF110mmF5.6 T/S. De GF30mmF5.6 T/S is een groothoek tilt-shift objectief met een brandpuntsafstand van 30mm, wat equivalent staat aan 24mm in het 35mm filmformaat. De GF110mmF5.6 T/S Macro is een mid-telefoto Tilt-Shift macro-objectief met een brandpuntsafstand van maar liefst 110mm, wat equivalent is aan 87mm ten opzichte van het 35mm filmformaat.

Prijs en beschikbaarheid

De GFX100 II systeemcamera van Fujifilm is verkrijgbaar vanaf deze maand met een adviesprijs van 7.999 euro, net als de GF55mmF1.7 R WR voor 2.599 euro. De Tilt-Shift objectieven lanceren later dit jaar voor respectievelijk 4.499 euro (GF30) en 3.999 euro (GF110).