Frame in een frame: Simpele techniek met veel effect

Waarvoor wordt het gebruikt?

Er zijn enkele belangrijke doelen om een frame binnen een frame te gebruiken.

Richten van de focus van de kijker; Het creëren van een diepere betekenis; Vaststellen van een observatie-perspectief.

Richt de focus van de kijker

Door het maken van een extra kader, wordt de aandacht van de kijker directer op een onderwerp gericht. Door een onderwerp in te kaderen met visuele elementen, benadrukken filmmakers in feite het gebied van de opname waarnaar de kijker zou moeten kijken.

Een veelbesproken voorbeeld is een opname uit Arrival, een van Denis Villeneuve’s beste films.

De opname suggereert ons bijvoorbeeld niet waar we door het licht naar buiten moeten kijken, maar het gaat hier om de totale compositie. De opbouw van de ruimte creëert een soort van “natuurlijke” rand rond het personage. Als gevolg hiervan vernauwt de opname ons perspectief stap voor stap naar wat zich binnen het frame bevindt. Daar komt onze focus te liggen.

Creëer een diepere betekenis

Het gebruik van deze techniek kan ook een diepere betekenis in een opname creëren. Een personage binnen de opsluiting van een secundair kader kan hun staat van isolatie of eenzaamheid weerspiegelen.

De film In the mood for love, van Wong Kar-wai, is gevuld met talloze shots die gebruik maken van een frame binnen een frame. Een frame binnen een frame heeft in deze film meer dan alleen een esthetische functie. Het is een waardevolle techniek om een verhaal te vertellen en emotie op te roepen bij een publiek. Dat gebeurt voortdurend in de film van Wong Kar-wai.

Stel een observatieperspectief vast

Als het publiek, wanneer we naar een onderwerp kijken, dat binnen een kader is geplaatst, kunnen we het gevoel krijgen alsof we van veraf door een raam, door een deuropening of door de gang kijken.