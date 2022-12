Foto- en videograferen door een microscoop, spottingscope of telescoop

Microscopen

Daarvan bestaan er meerdere typen. De klassieke microscoop is een monoculaire. Dat wil zeggen je bekijkt een object met één oog door een oculair. Bij een binoculaire microscoop kijk je het beeld stereoscopisch met beide ogen door twee oculairen. En een trinoculaire microscoop heeft nog een derde oculairhouder voor het monteren van een (grotere en zwaardere) camera.

In alle drie de gevallen gaat de opname voor foto of video via een oculairhouder die al of niet voorzien is van een (speciaal) oculair. In het meest eenvoudige geval monteer je gewoon een smartphone met een adapter van enkele tientjes op een oculair. Een andere mogelijkheid is het gebruik van adapters voor camera’s. Dat kan zowel een systeem-, spiegelreflexcamera, een speciale microscoopcamera of een camcorder zijn.

Een aparte tak vormt de categorie microscoop met een daarin opgenomen elektronische CMOS-camera met LCD-scherm. De opname gaan daarbij op een geheugenkaart of via USB naar een computer. Dit type heet ook wel USB-microscoop.

Bij microscopen zijn er grote verschillen in optische uitvoering en mechanische constructie. Voor de hobbyist zal een middenklasser van tussen de Ä 300,- en Ä 600,- ruimschoots voldoen. Speciale hoogwaardige objectieven zijn doorgaans niet nodig. Wel kan een extra oculair met een breder gezichtsveld van pas komen.

Bij de mechanische constructie is van belang hoe groot en zwaar een te monteren camera is. De microscoop mag niet omvallen en/of de camera er afvallen. Desgewenst kan een extra statiefje de zaak verstevigen en stabiliseren. Bij een trinoculair-type heb je meer mogelijkheden voor grotere camera’s.