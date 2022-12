Achtergrond: Varend Erfgoed voor film- of fotolocaties

Varend

Vanuit de optiek van jouw videofilm over maritiem erfgoed zijn er drie mogelijkheden. Meevaren, er achteraan/langsvaren en vanaf de wal varende schepen opnemen. Dat vanaf de wal is een kwestie van een stevig objectief en voldoende zoombereik. Goede mogelijkheden bieden ook bruggen en sluizen.

Staat de camera zelf op een boot dan is een goede (optische) beeldstabilisatie toch wel zeer wenselijk. Anders worden de kijkers thuis straks nog zeeziek van het gehobbel en gedein. Let op overslaand water (spatwaterdicht plus zonnekap of een regenhoes inzetten) en de eigen veiligheid. Wat dat laatste betreft zijn het overboord vallen of een zwaaiende zeilboom tegen het hoofd niet ondenkbeeldig.

Er zijn diverse toeristische en ook reguliere historische vaarten waarop je (ten betaling) kunt aanmonsteren.