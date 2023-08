Voorzetfilters en een compendium: Zijn ze nog wel van deze tijd?

Beschermde UV- en Skylight-filters

Een van de belangrijkste functies van voorzetfilters met schroefdraad of bajonet blijft het beschermen van het voorste lenselement bij objectieven. Weliswaar zijn die frontlenzen van gehard glas en voorzien van een beschermende (vocht, olie of vingervet) coating. Maar dat is zeker niet zaligmakend. Tegen stevig of scherp geweld en echt smerig vuil legt deze bescherming door de lensfabrikant toch het loodje. Dan liever investeren in een goed beschermingsfilter dan een dure reparatie bij of vervanging van het getroffen objectief.

Traditioneel wordt voor deze extra objectiefbescherming een UV- of Skylight- filter ingezet. Het UV-filter haalt tevens, zoals de naam al aangeeft, UltraViolette-straling uit het invallende licht. De oudere analoge filmemulsie was daar gevoelig voor en er kon zelfs onscherpte optreden. Moderne optieken en digitale camera’s filteren het UV er zelf uit.

Het iets roze getinte Skylight-filter geeft het opgenomen beeld net een tikje warmere kleur. Dat kan ook bij de recente systeemcamera’s en camcorders van pas komen. Maar je kunt dit ook bij de kleurweergave van de camera en of digitaal gesimuleerde filmemulsie (onder andere bij Fujifilm) instellen. N.B. Het gebruik van beschermende filters in combinatie met een zonnekap geeft extra protectie tegen stoten en opvallend water of troep.