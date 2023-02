Fotografie: Wat betekent ISO nu eigenlijk?

Dual native ISO

Hierbij beschikt de camera over twee elk apart versterkte ISO-bereiken. Er is een ISO-bereik voor standaard gebruik en eentje voor minder lichtsterke opnamesituaties. Elk ISO-bereik is in samenwerking met de beeldsensor en -processor geoptimaliseerd voor de desbetreffende gevoeligheid en het dynamischbereik. Met Dual Native ISO heb je twee camera’s in een. Bijvoorbeeld eentje met een standaard videosetting van ISO 800. En eentje van ISO 5000 voor weinig licht.

Dual Native ISO vind je vooral bij videofilmende fotocamera’s en camcorders. Bekend zijn die van Panasonic, Fujifilm, Blackmagic en Sony. Die verschillen wel onderling in uitvoering doch het principe blijft hetzelfde. In de praktijk ben je gebonden aan de beschikbare ISO-waarden binnen het gekozen bereik van de Dual Native ISO-stand. Handmatig bijregelen kan alleen buiten deze instelling. Bij video is dat meestal geen probleem. Bij fotografie kan dat een beperking zijn. Let er bij video op dat de gekozen dynamische ISO-range in de RAW-bestanden wordt opgeslagen. Bij de nabewerking, postproduction, zijn dat de grenzen voor verdere correctie. Geen probleem als de juiste Dual Native ISO-rage voor de desbetreffende opnamesituatie is gebruikt.

De juiste instelling voor de ISO-waarde(n) kan de opname bij video en foto maken en breken. Denkt niet te snel ‘De camera redt het wel’ want de elektronica is niet almachtig. Kies bij die opnamesituatie waar bij het er echt op aankomt voor de juiste combinatie van ISO-gain (al of niet Dual Native ISO), diafragma en zo mogelijk ook de sluitertijd. Bij echt zwakke lichtsituaties helpen een grote beeldsensor en een extra videolamp er bij.