Een weidse blik: De supergroothoek bij videofilmen

Dynamische close-ups

Bovenop de persoon of het object met alles van voor tot achter scherp is de verdienste van de supergroothoek. Dat komt goed van pas bij interviews waarbij het dringen is tussen de mensen of waar je zoveel mogelijk van de omgeving in het beeld wilt meenemen. Een andere toepassing vormt verrassende macro’s.

Interessant voor het beeldverhaal is de rol van het te filmen object in relatie tot de omgeving. Dat kan er visueel in verdrinken of juist de grootsheid er van versterken. Kortom de impact van het weidse.