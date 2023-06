Blackmagic ATEM Mini Live productiestudio: Naast HDMI ook met SDI-koppeling

Studio Camera 4K Pro

Bij een live production studio behoort uiteraard ook een echte studiocamera. Dat is de Blackmagic Studiocamera 4K Pro. Deze bestaat uit een camerahuis geconstrueerd als een uitbreidbaar basisblok, een verwisselbaar objectief aan de voorzijde en achterop een grote viewer met afschermende zwarte flappen. Een tally licht met een toegewezen nummer geeft aan of de camera on air (actief) is. De studiocamera gaat op statief. Naar keuze onbemand en aan te sturen via de ATEM Mini. Of met een cameraman/vrouw er achter.

De Studio Camera 4K Pro is een waar Zwitsers opnamezakmes voor portable multicam SDI-toepassingen en HDMI. De laatste 3.4 versie is geheel geoptimaliseerd voor SDI (maximaal 12G) en Ethernet 10 GBASE-T connectivity met ATEM switchers. De belangrijkste specificaties zijn: Ultra HD 3840 x 2160 resolutie, een gecombineerde 7 inch HDR (touchscreen) viewfinder met lichtflappen, duo ISO-ranges, een hoge lichtgevoeligheid, generatie 5 colour scenceCinemaDNG RAW en Apple ProRes recording, een global shutter, MFT-mount voor verwisselbare compatibele objectieven, XLR audio-in, talkback, een metadata entry, en 6G-SDI output voor 10-bit HD en Ultra HD. Opname in zowel ProRes als het eigen RAW-formaat. Heel welkom zijn de relatief grote instelknoppen voor de camerafuncties.

Er zijn vier verbindingsmogelijkheden: SDI, HDMI, Ethernet en (2x) USB. Die SDI en Ethernet-connectivity maken de Studio Camera 4K Pro Camera nu juist zo geschikt voor het opzetten van een live streaming productiesetting en bijbehorende workflows met de ATE Mini SDI-modellen. De maximale kwaliteit bedraagt 12G-SDI (x1) voor 10-bit 4:2:2 (Film of Video dynamic range). Voor audio heb je de beschikking over SDI twee kanalen 48 kHz en 24 bit (embedded in 6/12 G-SDI) en analoog 1 x 3.5 mm stereo hoofdtelefoonjack. Bij multicam-gebruik vallen via SDI vanuit de ATEM Mini de meeste camerafuncties te besturen.

De prestaties qua scherpte kleur, contrast helderheid en weinig beeldruis zijn erg goed voor een studiocamera in deze prijsklasse. Het dynamisch bereik is hoog. Dit zowel bij UHD 4K als FullHD 2K. De primaire native ISO-waarde bedraagt ISO 400. Dat voldoet uitstekend onder normaal verlichte studio-omstandigheden. Bij matig tot weinig licht is er een tweede ISO-stand van 3200 voor handen.