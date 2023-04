Argus brengt 28mm f/1.2 FF lens uit

De Argus 28mm is ontwikkeld voor Full Frame camera’s en bij uitstek geschikt voor avond- en nacht fotografie, astro fotografie, straatfotografie, omgevingsportretten en landschappen.

Het grote maximale diafragma van f/1.2 maakt het mogelijk om bij weinig licht te fotograferen. Ook zorgt het samen met de 13 diafragmabladen voor een romig zachte achtergrondonscherpte. Daarmee creëer je foto’s met een unieke uitstraling.

Kenmerken Argus 28mm f/1.2 FF

28mm groothoek

75,4 graden beeldhoek

Geschikt voor full frame camera’s

Maximaal diafragma f/1.2

13 elementen in 7 groepen (waarvan 2 ELD en 2 UHR elementen)

13 diafragmabladen

Diafragmaklik uit te schakelen voor video

Minimale scherpstelafstand 50 cm

Filterdraad 62mm

562 gram

Beschikbaar in Canon RF, Nikon Z, Sony FE en Leica L mount

Prijs: 759 euro

Laowa voegt daarnaast de Leica M mount toe aan de bekende 15mm f/2 Zero-D lijn. Hierdoor is deze veelzijdige ultra groothoeklens nu ook beschikbaar voor Leica rangefinder gebruikers.

Advertentie

Met een maximaal diafragma van f/2 en een Zero-D ontwerp is deze lens perfect voor zeer uiteenlopende situaties. Zero-D betekent bij Laowa dat groothoekvervorming tot een minimum teruggebracht is, waardoor rechte lijnen ook echt recht blijven. Daardoor is de lens perfect voor veel soorten fotografie van astro- en landschapsfotografie tot architectuur- en reportagefotografie.

Uniek voor de Leica M mount uitvoering is de zelf te markeren 6-bits codering voor automatische lens-herkenning door Leica M camera’s.

Daarnaast beschikt de lens over een voelbare klik in het scherpstelmechanisme wanneer er dichterbij dan 0.7m scherp gesteld wordt. Dit is als signaal dat er overgeschakeld moet worden op live view voor het scherpstellen omdat de rangefinder zo dichtbij niet meer 100% betrouwbaar werkt.

Kenmerken 15mm f/2 Zero-D Leica M