Alles dat je moet weten over lensadapters voor je camera

Bekende merken

Als eerste bieden de grote cameramerken ook zelf prima lensadapters aan. Bij de puur mechanische lensdapters van goede kwaliteit is er bijvoorbeeld keuze uit Kiwi, Caruba, Novoflex, Kipon, Metabones en Meike.

Bij de smart lensadapters zijn Viltrox, Youngnuo, Kipon en Metabones bekend en van goede kwaliteit. En Metabones is een gerenommeerde bouwer van speed-boosters. Leveranciers van camcorders bieden specifieke lensadapters voor hun body’s met verwisselbare optiek. Bijvoorbeeld PL, MFT, EF of intelligente optiek.

Enige voorzichtigheid betreft onbekende goedkope merken. Daar zitten regelmatig ook best aardige exemplaren tussen. Er is echter wel enig gevaar op beschadiging van objectief of body, het vast komen te zitten of mechanisch zwak. Met een lensadapter van enkele tientjes past er al een wereld van extra optische mogelijkheden op uw videofilmende- of fotocamera. Voor een smartmodel betaal je tussen de € 100 en € 300. Een speedbooster varieert van € 400 tot € 700. Je krijgt daarvoor relatief goedkoop extra objectieven en meer creatieve mogelijkheden tot je beschikking.