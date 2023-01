Achtergrond: Positieve Deepfaking bij videoproductie

Deepfaking is een samentrekking van deep learning (AI machineleren) en faking. De met de computer en software toegepaste AV-technieken zijn levensecht, synchroon (beweging en geluid) en immersive. Het valt voor de leek niet meer van de echte werkelijkheid te onderscheiden. Met de term faking kan je twee kanten uit: Nabootsen of ronduit vervalsen. Met name dat fake als vervalsen of nep heeft nogal veel negatieve aandacht in de pers en bij cybersecurity gekregen. Het opzettelijk negatief manipuleren van personen of gebeurtenissen met het doel om mensen te desinformeren, de opinie te beïnvloeden en schade aan de maatschappij toe te brengen. Een ware vloek bij cybercrime.

Volgens Marketingfacts, dat spreekt van de vierde mediarevolutie, zijn de positieve toepassingen momenteel sterk in opkomst. Er is geen ‘medium’ en geen ‘message’ meer, de realiteit is zelf het medium geworden. Een zege voor de vrijheid bij creatieve ontplooiing.

Andere ontwikkelingen in deze zijn deepfaking door influencers en slimme marketingtechnieken waarbij personen zich al of niet met vrienden en bekenden in een vakantieomgeving, nieuw ingericht huis, kledinglijn of een begeerde auto kunnen plaatsen. En in de nabije toekomst wellicht ‘Ontwerp jouw eigen Netflix-serie.’