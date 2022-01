Wat is een NFT op televisie en wat heb je eraan?

Wat zijn NFT's

Voordat we in de televisies duiken is het goed om eerst in grote lijnen te begrijpen wat NFT’s zijn. Het gaat om een non-fungible token, een uniek stukje data dat wordt opgeslagen in de blockchain (een soort digitale ketting van computers). Een cryptovaluta als Bitcoin is bijvoorbeeld ook opgeslagen in de blockchain, maar het verschil met een NFT is dat die laatste uniek is. Verkoop je een Bitcoin en koop je er een Bitcoin voor terug, dan heb je in principe hetzelfde item.

Koop je een NFT, dan ben jij -en alleen jij- eigenaar van een digitaal object. Dat kan bijvoorbeeld het YouTube-filmpje Charlie Bit My Finger zijn (dat als NFT voor 620.000 euro over de digitale toonbank ging), maar ook één van de apenplaatjes van de Bored Ape Yacht Club, wat nu heel populair is. Iedereen heeft zijn eigen apenplaatje en kan online laten zien dat hij of zij eigenaar is van dit digitale kunststuk.

En dat is ook de beste manier om NFT’s te bekijken: het is de manier om digitaal kunst te kopen. Hierbij is vooral de toe-eigening belangrijk, want in principe kan iedereen op het plaatje van je aap klikken met de rechtermuisknop en het opslaan op zijn computer en zelf gebruiken. Het gaat erom dat je online representeert dat jij zoveel geld hebt neergeteld voor deze NFT. Zo worden de apen veel gezien als profielfoto’s op social media. Twitter heeft er zelfs een heel nieuw profielplaatje voor ontwikkeld dat zeskantig is en waarmee je zelfs kunt aantonen dat jij de rechtmatige eigenaar bent.