Toshiba tv’s met Android TV komen naar Nederland en België

Vestel heeft de rechten voor de merknaam Toshiba en onder die noemer worden nu nieuwe series naar Nederland en België gebracht. De QA4C-serie bestaat uit modellen die voorzien zijn van de 4K-resolutie en quantum dots. Ook beschikken deze tv’s over Android TV. De Q4LC-serie bestaat uit modellen die draaien op Toshiba-software, met toegang tot Netflix en YouTube.

Beide series bestaan uit televisies in formaten van 43-inch, 50-inch, 55-inch en 65-inch. Alle modellen komen met een quantum dot-filter en een kleurweergave van 90 procent van de DCI-P3-kleurruimte. Beide series bieden HDR-ondersteuning, maar welke formaten precies ondersteund worden is niet duidelijk. De Q4LC-modellen beschikken daarnaast over ondersteuning voor Dolby Atmos en DTS Virtual:X. De QA4C-modellen bieden Chromecast-ondersteuning.

Beide tv-series komen met een audiosysteem dat ontwikkeld is door Onkyo. Ook kunnen beide series bediend worden met spraak, middels de Google Assistant-knop op de afstandsbediening.

De nieuwe Toshiba tv’s worden in juli of augustus in Nederland en België verwacht. Over de prijzen is nog niets bekendgemaakt.