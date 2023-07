TCL komt met 98-inch 98P745 lcd led tv

De nieuwe TCL 98P745 is een extreem grote televisie met een formaat van 98-inch. Het scherm is een lcd led-display, voorzien van een quantum dot-filter (QLED). De televisie ondersteunt Dolby Vision, Wide Colour Gamut en Dolby Atmos. Het paneel is voorzien van een native 144Hz vernieuwingsfrequentie en Motion Clarity Pro-technologie voor soepele weergave van snelle bewegingen. De TCL P74-serie bevat Google TV met ingebouwde Google Assistant, met toegang tot alle populaire streamingdiensten.

De televisie is voorzien Game Master Pro 2.0 om te voldoen aan de behoeften van zowel de vrijetijds- als gepassioneerde gamers. De HDMI 2.1 van de TCL P74-serie ondersteunt hogere videoresoluties en automatische beeldinstellingen, met lagere latentie, hogere transmissiesnelheden en geoptimaliseerde capaciteit – waardoor de gamingprestaties verbeteren. Met de ALLM-functie kan de videogameconsole of grafische kaart van de pc de tv automatisch in de gamemodus zetten voor een snelle tv-ingangsvertraging tijdens het gamen. Het 98-inch model is ook 144hz VR native (de hoogste standaard in de tv-industrie), wat zorgt voor een soepele en naadloze gameplay. Daarbovenop wordt de spelervaring verder verbeterd met een 240Hz Game Accelerator wat zorgt voor scherpere, minder wazige en soepelere Full HD-schermprestaties tijdens snel bewegende scènes vol actie.

TCL 98P745 Series – Key features

4K HDR

Wide Colour Gammut

144Hz Motion Clarity Pro

Multi HDR format I Dolby Vision I Dolby Vision IQ I HDR10+

Game Master Pro 2.0

HDMI 2.1 ALLM I 144Hz VRR

Dolby Atmos

Google TV

Hands-free Google Assistant

Google Meet

Alexa integratie

Netflix, Amazon Prime, Disney+, YouTube, en meer

Randloos design

De 98 inch TCL 98P745 is te koop vanaf eind september en heeft een adviesprijs van €2.799,-