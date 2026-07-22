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Garmin lanceert een schermloze tracker met de CIRQA

22 juli 2026 1 Minuut 0 Reacties
Garmin CIRQA

Garmin lanceert een nieuwe wearable met de CIRQA Smart Band waarmee ze ook meedoen in de nieuwe trend van schermloze trackers.

Garmin CIRQA

In navolging van Amazfit, Polar en recent Google met de Fitbit Air doet ook Garmin nu een duit in het zakje. Het merk lanceert de CIRQA Smart Band, een schermloze tracker die 24/7 gezondheidsbewaking en fitnessfuncties bij kan houden. Hiermee gaat ook Garmin het merk WHOOP achterna dat al jaren scoort met de schermloze fitness- en gezondheidstracker.

De Garmin CIRQA heeft een schermloos ontwerp en dankzij de nylonbandjes biedt het langdurig comfort. De batterij gaat tien dagen mee en via de Garmin Connect-app kun je alle bijgehouden informatie vinden. Denk aan je slaapscore, trainingsfitheid, stresstracking, hartslag, menstruatiecyclus en veel meer. Activiteiten worden automatisch bijgehouden. Voor al deze basisfuncties is geen abonnement vereist. Wil je meer functies? Dan heeft Garmin het Connect+-abonnement voor toegang tot premium functies als live activiteiten, Garmin Coach, voeding bijhouden en AI-hulp. Het grote voordeel van dergelijke schermloze trackers is dat ze in de nacht veel comfortabeler zijn om te dragen dan je smartwatch. En, niet geheel onbelangrijk, je kunt gewoon je normale horloge in het dagelijkse leven dragen terwijl je schermloze tracker ondertussen alles bij blijft houden.

Prijs en beschikbaarheid

De Garmin CIRQA Smart Band is verkrijgbaar vanaf 24 juli in twee maten, namelijk S-M en L-XL. Je kunt kiezen uit vier verschillende kleuren voor het bandje, namelijk Zwart, Captain Blue, French Grey en Mauve.

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