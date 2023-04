TCL introduceert nieuwe C-serie tv’s en nieuwe soundbars

TCL C845 serie

Het topmodel voor dit moment is de nieuwe C845-serie, bestaande uit lcd-televisies die zijn voorzien van een miniled-backlight. TCL zegt de techniek wederom verbeterd te hebben waardoor de helderheid tot 2000 nits opgeschroefd kan worden. Ook is het aantal gradaties waarmee de minileds kunnen dimmen verhoogd tot ongeveer een miljoen, waardoor effecten zoals halo’s nog minder kans krijgen.

De C845-serie is gebaseerd op TCL Mini LED en QLED-technologie, en ondersteund door AiPQ Processor 3.0 beeldkwaliteit algoritmes, waarmee contrast, helderheid en bewegingen geoptimaliseerd worden. Met daarnaast onder meer Game Master Pro 2.0, HDMI 2.1, ALLM, 144Hz VRR, FreeSync Premium Pro, TCL Game bar, 240Hz Game Accelerator en de nieuwste ondersteunde HDR-formaten (waaronder HDR10+, Dolby Vision, Dolby Vision IQ) moet de nieuwe tv ideaal zijn voor zowel sport en games als series en films. Voor smart tv is Google TV aanwezig, inclusief de Google Assistant, en op het gebied van audio wordt Dolby Atmos ondersteund. De C845-serie is nu verkrijgbaar in de formaten 55”, 65”, 75” en 85”.

TCL C745 en C645

Een stapje lager zien we de C745-serie en C645-serie terug. De C645-serie combineert QLED-technologie, 4K HDR Pro, 60Hz Motion Clarity voor kleurrijke scherpe HDR-beeldkwaliteit. Verder komen deze modellen onder meer met Game Master, Google TV, FreeSync en ondersteuning van de nieuwste HDR-formaten (waaronder HDR10+, Dolby Vision). De C645-serie zal verkrijgbaar zijn in schermformaten van 43”, 50”, 55”, 65”, 75” en 85”.

De C745-serie combineert QLED met Full Array Local Dimming-technologie, 4K HDR Pro en 144Hz Motion Clarity Pro voor vloeiende, scherpe en kleurrijke HDR-beeldkwaliteit. Bovendien wordt de C745-serie geleverd met Game Master Pro 2.0 – een verzameling van TCL-softwarefuncties die zijn afgestemd op het optimaliseren van de game-ervaring. Ook is Google TV aanwezig voor onder meer toegang tot de populaire streamingdiensten. In tegenstelling tot de C73-serie van vorig jaar moet de C745-serie het doen zonder Onkyo-certificaat maar volgens TCL bieden de luidsprekers vergelijkbare kwaliteit en wordt Dolby Atmos nog altijd ondersteund. De C745-serie is verkrijgbaar in de formaten 55”, 65” en 75”.

Gaming is dus een belangrijk onderdeel van de 2023 tv line-up van TCL. Met een native 144Hz refresh rate, 240Hz Game Accelerator en een lage input lag (tot 5,67ms), krijgen gamers vloeiende beeldkwaliteit bij games. Daarnaast maakt de nieuwe Game Master Pro 2.0-modus het mogelijk om geavanceerde weergave- en technologie-instellingen te ontgrendelen, speciaal ontwikkeld voor games. Met ondersteuning voor meerdere HDR-formaten, zoals Dolby Vision IQ en HDR10+, kunnen de tv’s zich bovendien aanpassen aan vrijwel elke gaming source. Tot slot maakt ADM FreeSync-technologie naadloze, artefactvrije gameplay mogelijk door realtime te synchroniseren met elke verversingssnelheid van de gameconsole of computer.