Sony tv’s 2023: dit zijn alle nieuwe modellen en vernieuwingen

Er zijn ook een paar nieuwe features. Voor gamers heeft Sony nu ook een Game Menu waarmee je aantal functies snel kunt aanpassen. Zo kan je VRR activeren of Motion Blur Reduction in verschillende stappen aanpassen. De Black Equalizer maakt zwartdetail beter zichtbaar, en er is een ingebouwde crosshair beschikbaar.

De interessantste feature is de optie om de beeldgrootte te verkleinen en te verplaatsen op het scherm. Handig als je een erg grote tv in huis hebt, en toch een beter overzicht wil over wat er in de game gebeurt. Een andere nieuwe feature is het Eco Dashboard. Dat groepeert alle eco-instellingen op één plaats en geeft met behulp van een boom en bladeren aan hoeveel eco-instellingen je geactiveerd hebt. Dat is niets revolutionairs, maar wel een handig overzicht.

Het blijft wel wat onduidelijk in welke mate bepaalde instellingen met elkaar interageren. Zo kan je Power Saving manueel instellen, maar je kan tegelijk ook de lichtsensor activeren. Wat het gecombineerde effect is, is dan niet erg duidelijk. Vermits al die instellingen vroeger al bestonden is dat eigenlijk een oud zeer, maar in een nieuw dashboard had dat wel een woordje uitleg kunnen krijgen.

Tot slot zijn er twee exclusieve features voor de A95L. Die krijgt namelijk een multiview-optie (twee bronnen naast elkaar op het scherm, bijvoorbeeld een game en YouTube), en zal Dolby Vision gaming in 4K120 ondersteunen. Vermoedelijk is dat gelinkt aan een nieuwe processor (de Mediatek Pentonic) in de A95L. Sony bevestigde dat die tv een ander platform gebruikt, maar gaf geen verdere details.