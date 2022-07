‘Samsung TV’s krijgen ondersteuning voor Philips Hue Sync’

Dit blijkt uit een bericht van SamMobile. Het is onderdeel van een grotere update van SmartThings, het smarthomeplatform van Samsung. Wereldwijd is dit platform met 62 miljoen gebruikers één van de grootste smarthomeplatformen en het Zuid-Koreaanse bedrijf blijft werken aan nieuwe mogelijkheden waaronder een soort Ambilight voor Samsung TV’s.

Naast ondersteuning voor de nieuwste smartphones, Android 13 en One UI 5.0 gaat Samsung namelijk ondersteuning toevoegen voor Philips Hue Sync. In feite is dit een soort Ambilight (zie foto), maar dan voor Samsung TV’s. De Philips Hue-lampen synchroniseren met de content op het televisiescherm, waarbij de lampen verkleuren, dimmen of helderder worden. Dit kan natuurlijk met alle Philips Hue-lampen in de kamer, maar je kunt ook enkel Philips Hue-lampen achter je televisie gebruiken voor het echte Ambilight-effect. In feite doet de update van SmartThings hetzelfde als de Philips Hue Play HDMI Sync Box. En dan is de update voor SmartThings toch een flink goedkopere optie, want dat is in principe gewoon gratis te gebruiken.

Release waarschijnlijk in augustus

Overigens krijgt SmartThings ook een wakeup routine, zodat de slimme lampen in de ochtend op een kalm tempo helderder worden om rustig te ontwaken. SmartThings zal ook enkele cosmetische veranderingen krijgen, alhoewel nog niet helemaal duidelijk is in hoeverre de interface gaat veranderen. De nieuwste versie van SmartThings zou in augustus moeten verschijnen. Verdere details ontbreken nog op dit moment, dus voor welke Samsung TV’s dit precies gaat gelden is nog onduidelijk. Eerder al werd duidelijk dat SmartThings ook de nieuwe smarthomestandaard Matter gaat ondersteunen.