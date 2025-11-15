Brandstory Basalte: “Eenvoud, design en luxe, dat is waar we voor staan”

Keep it simple

Dat Basalte heel goed snapt wat de waarde is van focus leggen, dat wordt meermaals bevestigd tijdens de rondleiding in het Concept House. Waar veel smarthomebedrijven gerust een graantje willen meepikken van grote commerciële projecten, hanteert Basalte een perfect afgelijnd doelwit, benadrukt Tom Samyn, sales & marketingdirecteur bij Basalte. “Wij richten ons volledig op de meeste exclusieve residentiële woningen. Geen hotels, bijvoorbeeld.” Uiteraard gebeurt dat via lokale integratoren, firma’s die het eigenlijke project uitvoeren. Dat zijn geen lukraak gekozen partners. “In alle landen waar we zitten zoeken we goede integratoren die door ons opgeleid en gecertifieerd zijn, die mee zijn in onze filosofie. Zodat als Basalte in het project zit, we kunnen rekenen op een integrator die kwaliteit kan garanderen.”

Het is wel een niche, vergeleken met automationbedrijven die zo breed mogelijk schieten, toch? “Dat klopt. Maar een niche kan een goed speelveld zijn, want je kunt dan makkelijker uitdiepen. Beter worden in wat je doet is zo veel eenvoudiger. Het geeft bovendien een heel duidelijke richting aan het bedrijf. Als we ons Basalte Home-platform, onze software en hardware, willen verbeteren, dan weten we: dat is met de blik op het residentiële. We vragen ons altijd af: wat wil de eindklant? De beste tester op dat vlak is Sandra, de echtgenote van Klaas [en mee actief in het bedrijf, nvdr]. Ze bekijkt alles heel intuïtief, en kan zo snel concluderen of iets werkt of niet.”

Basalte is een wereldspeler met klanten van de New York tot Mumbai, wat ook een hele wereld aan smaken betekent. “We merken dat wel dat door de minimalistische vormgeving, onze producten even goed passen in een heel strakke als in een iets klassieker interieur. Het is ook zo dat mensen uit China en India vaak werken met architecten van hier. Ze komen naar Italiaanse designbeurzen of naar Paris Design Week om aan cherrypicking te doen, de invloed van Europese designcontext beïnvloedt ook die landen. We hadden recent een klant op bezoek die heel Europa afreisde om interieurelementen, marmer, verlichting en ook de Basalte-producten te kiezen.”