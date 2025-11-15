Brandstory Basalte: “Eenvoud, design en luxe, dat is waar we voor staan”

Je zou Basalte kunnen omschrijven als een onderneming die smarthomeproducten ontwerpt en produceert. Maar zelf hanteert het liever ‘designbedrijf’. Geen foute inschatting, gegeven dat hun producten tot op heden ongeveer zestig internationale designprijzen binnensleepten. De zaken die Basalte creëert – slimme schakelaars, stopcontacten, lichten, maar ook pakweg domoticaservers en speakers – zien er allemaal uniek en ja, exclusief uit. Saaie functionaliteit is ver te zoeken, dat blijkt ook als we een rondleiding krijgen in het Concept House in het Oost-Vlaamse Merelbeke. Als later wordt uitgediept hoe elk product precies werkt, blijkt ‘functie’ absoluut geen vergeten aspect te zijn. Maar in eerste instantie is toch de minimalistische designtaal van Basalte letterlijk de blikvanger. De Sentido-schakelaar bijvoorbeeld, is een vierkant, perfect verdeelt in vier kwadranten. Beschikbaar in een geborsteld messing of aluminium (of een andere afwerking), moet je op deze knop niet hard drukken om iets te doen. Een lichte aanraking volstaat. Het is een heel andere filosofie dan bij bedieningen die gebruikers meteen blootstellen aan alle mogelijke functies.
Wil je woningen op het hoogste niveau automatiseren, dan is enkel inzetten op technologie onvoldoende. Dat is de visie van het Belgische Basalte, een eigenzinnig home automation-bedrijf dat minimalisme in design en bediening stiekem nog het belangrijkste vindt.
Keep it simple
Dat Basalte heel goed snapt wat de waarde is van focus leggen, dat wordt meermaals bevestigd tijdens de rondleiding in het Concept House. Waar veel smarthomebedrijven gerust een graantje willen meepikken van grote commerciële projecten, hanteert Basalte een perfect afgelijnd doelwit, benadrukt Tom Samyn, sales & marketingdirecteur bij Basalte. “Wij richten ons volledig op de meeste exclusieve residentiële woningen. Geen hotels, bijvoorbeeld.” Uiteraard gebeurt dat via lokale integratoren, firma’s die het eigenlijke project uitvoeren. Dat zijn geen lukraak gekozen partners. “In alle landen waar we zitten zoeken we goede integratoren die door ons opgeleid en gecertifieerd zijn, die mee zijn in onze filosofie. Zodat als Basalte in het project zit, we kunnen rekenen op een integrator die kwaliteit kan garanderen.”
Het is wel een niche, vergeleken met automationbedrijven die zo breed mogelijk schieten, toch? “Dat klopt. Maar een niche kan een goed speelveld zijn, want je kunt dan makkelijker uitdiepen. Beter worden in wat je doet is zo veel eenvoudiger. Het geeft bovendien een heel duidelijke richting aan het bedrijf. Als we ons Basalte Home-platform, onze software en hardware, willen verbeteren, dan weten we: dat is met de blik op het residentiële. We vragen ons altijd af: wat wil de eindklant? De beste tester op dat vlak is Sandra, de echtgenote van Klaas [en mee actief in het bedrijf, nvdr]. Ze bekijkt alles heel intuïtief, en kan zo snel concluderen of iets werkt of niet.”
Basalte is een wereldspeler met klanten van de New York tot Mumbai, wat ook een hele wereld aan smaken betekent. “We merken dat wel dat door de minimalistische vormgeving, onze producten even goed passen in een heel strakke als in een iets klassieker interieur. Het is ook zo dat mensen uit China en India vaak werken met architecten van hier. Ze komen naar Italiaanse designbeurzen of naar Paris Design Week om aan cherrypicking te doen, de invloed van Europese designcontext beïnvloedt ook die landen. We hadden recent een klant op bezoek die heel Europa afreisde om interieurelementen, marmer, verlichting en ook de Basalte-producten te kiezen.”
Goddelijke verhouding
Terwijl we in het Concept House rondlopen – overigens oorspronkelijk de woning van Klaas en Sandra én het eerste bedrijfsgebouw – valt die wel heel harmonieuze uitstraling van veel producten op. Dat aangename heeft wellicht te maken met de voorliefde van de Basalte-designers voor de gulden snede. Ook wel bekend als ‘de goddelijke proportie’, omdat het veel voorkomt in de natuur en op z’n beurt doorheen de eeuwen door architecten en kunstenaars werd omhelsd. Leonardo Da Vinci bijvoorbeeld, of Michelangelo. Dat die laatste de gulden snede toepaste in het fresco van de Sixtijnse kapel, echt verrassend was dat niet. Ook de verwante mathematische Fibonaccireeks is een inspiratiebron voor de ontwerpers bij Basalte. Het past bij een bedrijf dat design zo hoog in z’n vaandel voert. De verhoudingen die terugkeren bij onder andere de fibonacci-schakelaar maar ook de Basalte-speakers, zoals de Aalto F5, maken die producten subtiel aantrekkelijker. “We zorgen er echt voor alles er elegant uitziet. Dat designcomponent moet wel aanwezig laten zijn, zonder een toegeving te doen op de kwaliteit en op de performance van het product. Want het product moet natuurlijk ook doen wat het moet doen”, zegt Tom.
Het begon met een schakelaar
Op dit moment zijn er bij Basalte zeven productgroepen. Het bedrijfsverhaal begon allemaal met één fysieke schakelaar, en dus verbaast het ergens niet dat het luik ‘controls’ het meest uitgebreide is. Het aanbod omvat een aantal touchknoppen, zoals de Sentido en de Fibonacci, maar ook een reeks toestellen met een aanraakscherm. Lena is het topmodel, fraai afgewerkt met een metalen rand en een heel naadloos design rond het 10-inch scherm. Het kan gebruikt worden als controlecentrum voor Basalte Home, het platform dat onder meer verlichting, klimaat en audio kan regelen. De controls met schermen kunnen desgewenst inhaken op Basalte’s Adelante-luxe deurtelefoon met video, om een bezoeker die op de drempel staat in beeld te brengen. Een alternatief is werken met een iPad, die in een luxueuze Eve of Eve Plus-houder kan geplaatst worden.
“We werken graag met multi-touch, want we willen het aantal knoppen op een wand beperken. Geen batterij van schakelaars allemaal naast elkaar, zodat je eigenlijk niet weet welk je moet aanraken om een bepaalde sfeer op te roepen.” Fijnmazige controle bij bijvoorbeeld belichting kan wel, maar in meestal druk je op een lichtknop om altijd hetzelfde te doen. Dus in plaats van veel lichtschakelaars voor elke functie, kun je door je hand op een Basalte-schakelaar te leggen – niet te drukken – een scène uitvoeren. “Je wil dus gewoon binnenkomen, je hand er op leggen en de algemene scène activeren.” Dat kan meerdere zaken omvatten, zoals muziek dat begint te spelen, zonnewering dat opent en licht dat gedimd schijnt. Maar er is ook een eigen app waarin je bijvoorbeeld wel uitgebreidere controls vindt en pakweg muziek kunt selecteren. Het grote voorbeeld is Apple: “Als je op een iPhone werkt, voelt dat heel natuurlijk aan, heb je geen handleiding nodig. Dat kan enkel als je dingen eenvoudig houdt. Simpel, stabiel en betrouwbaar, dat is waar wij hier voor staan.”
De hightech designschakelaars worden verder aangevuld met bijpassende stopcontacten en de Via-lichtpunten die subtiel geïntegreerd kunnen worden in een halmuur of trap. Subtiele bewegingssensors maken het pakket compleet. Ten slotte zorgt Basalte ook voor de onderliggende infrastructuur in de vorm van z’n Core-servers. Die ondersteunen een aantal standaarden, zoals KNX en Lutron, maar ook het eigen Basalte Beam-draadloos protocol.
Blik op de toekomst
En dan is er nog het uitgebreide assortiment audio, waaronder de fraaie cirkelvormige Rondo-speaker die aan de muur hangt en licht kan verspreiden. Dat maakt Basalte geen typisch audiobedrijf zoals je wel vaker bij FWD.nl ziet opduiken, ongeacht of je het nu hebt over een hifi-merk of een firma actief in custom install. Maar toch zit ‘geluid’ echt in het DNA. En dat heeft helemaal te maken met de roots van Basalte-oprichter Klaas Arnout, ingenieur van opleiding die opgegroeid is met een passie voor audio en video. Geluid is dus echt deel van het Basalte-verhaal. Er is de achtergrond van Klaas Arnout, maar ook als je het ruimer bekijkt is audio een logische toevoeging aan de portfolio. Wie zijn woning voorziet van automatisatie, denk ook snel aan manieren om in meerdere kamers naar muziek te luisteren. Multiroom-audio hoort er gewoon bij. “We hadden kunnen samenwerken met een externe partner, maar het is een beetje de aard van het beestje om kennis zelf in een huis te trekken. We hebben dat gedaan met audio, ook met deurtelefonie. We willen de kennis in huis hebben omdat we denken dat onze producten daardoor beter complementair worden. Wat we willen bekomen qua intuitiviteit en gebruiksgemak, dat zou niet eenvoudig zijn met externe producten.” Basalte heeft dus een sterke neiging om het zelf te doen, ‘de aard van het beestje dus’, omdat ze willen verder denken dan de momentopname van een product te verkopen. “Een integrator gaat bij een klant nooit weg, het is een vertrouwensrelatie. Na vijf jaar wil een klant misschien een nieuwe tv installeren of iets veranderen, dan belt hij de integrator. Voor hem willen wij de betrouwbare partner zijn. Puur economisch gezien zijn al die engineeringskosten, al die trial-and-error, het vele testen, het opbouwen van de kennis, het is zot. Maar toch doen wij dat, zodat we – als het dan een keer fout loopt – ook echt dingen kunnen oplossen.”
