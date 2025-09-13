“Samsung AI maakt het leven niet alleen makkelijker, maar ook leuker” (ADV)

Samsung Electronics heeft als ambitie dat iedereen kunstmatige of artificiële intelligentie (AI) kan gebruiken. Niet als gimmick of iets voor geeks, maar als een slimme buddy die je hoofd ontzorgt. Die ruimte en tijd vrijmaakt voor andere activiteiten die jou energie en plezier geven, en die je helpt om lekkerder in je vel te zitten en gezonder te leven. Volgens Nicole Rosanella, Director Corporate Marketing bij Samsung Electronics Benelux, hoeft AI helemaal niet ingewikkeld te zijn: “Onze technologie helpt je geld, tijd én energie te besparen, zodat de leuke dingen in het leven nog leuker worden.”
Samsung is een grote innovator is op gebied van soft- én hardware. Dat heeft het techbedrijf eens te meer bewezen met de lancering van zijn nieuwe smartphone line-up. De Galaxy Z Fold7 is met zijn 4,2 mm (uitgevouwen) niet alleen ontzettend dun, hij zit ook boordevol AI-features. Samen met toonaangevende partners als Google, Microsoft en Qualcomm bouwt Samsung een open ecosysteem van AI-toepassingen waar veel consumenten nu al gebruik van maken.
Nicole Rosanella, Director Corporate Marketing bij Samsung Electronics Benelux: “Dit jaar zetten we nog sterker in op AI-gedreven innovaties. Daarmee dragen we bij aan een slimmere, meer verbonden wereld voor de komende generaties. Dat doen we onder meer met interessante overnames, vooral op het gebied van robotica, AI en gezondheidszorg. Door mee te investeren in bedrijven als Oxford Semantic Technologies, Rainbow Robotics en Xealth breiden we onze AI-infrastructuur nog verder uit.”
AI is wel een beetje een hip buzzword waar iedereen mee schermt. Wat maakt Samsung AI zo anders?
“Onze AI-strategie draait eigenlijk maar om één ding: we zetten slimme technologie in om het leven beter te maken, voor elke unieke gebruiker, op de manier die voor hen het beste werkt. We richten ons dus op het individu. Voorheen kwamen AI-tools vaak heel stijf of robotachtig over. Nu wordt AI veel meer een metgezel, een behulpzame vriend, die jou als gebruiker met raad en daad bijstaat. Personalisatie is erg belangrijk, omdat iedereen technologie anders gebruikt en er andere verwachtingen van heeft. Samsung AI past zich aan ieders persoonlijke routines en behoeftes aan. De intuïtieve manier waarop AI ons nu helpt om het leven voor iedereen makkelijker, beter en eenvoudiger te maken, was een paar jaar geleden nog ondenkbaar.”
Maakt AI producten persoonlijker of juist ingewikkelder voor de eindgebruiker?
“AI hoeft helemaal niet ingewikkeld te zijn. Integendeel, de AI-technologie zit geïntegreerd in onze toestellen en is easy to use voor elke gebruiker. We hebben de gebruikers altijd al centraal gezet, dat zit ons in de genen. We luisteren naar hun feedback. Onze tech is ontworpen om te anticiperen op hun behoeften en dat zorgt voor ongelofelijk gebruiksgemak. Onze gepersonaliseerde en veilige AI-ondersteunde toestellen begrijpen gebruikers beter dan zij ooit voor mogelijk hebben gehouden. En dat is nu juist wat de toestellen en hun toepassingen veel intuïtiever maakt.”
Hoe verandert AI de manier waarop jullie waarde creëren voor de consument?
“Dankzij AI kunnen we producten en diensten veel persoonlijker maken. Slimme apparaten leren van het gedrag van de gebruiker en passen zich automatisch aan. Denk bijvoorbeeld aan gepersonaliseerde aanbevelingen over je slaapgedrag op onze smart Watches en Ring. Daardoor voelt technologie steeds minder als een tool en steeds meer als een verlengstuk van jezelf. Ten tweede zorgt AI voor een drastische verbetering van de gebruikservaring. Voice assistenten, slimme camera’s, geconnecteerde interfaces, … stuk voor stuk zorgen ze ervoor dat je tech jou proactief helpt, in plaats van alleen maar reactief te werken. Zo kan je televisie in de woonkamer je melden dat de was klaar is, handig toch? AI maakt ook onze innovatieritmes sneller en relevanter: we kunnen trends sneller oppikken en erop inspelen.”
In hoeverre maakt AI het leven volgens u gemakkelijker?
“Onze AI-technologie creëert nieuwe mogelijkheden en maakt een andere manier van leven mogelijk, thuis, op kantoor of onderweg. Zo kan een wasmachine die analyseert hoe vuil je kleren zijn en de dosering van de zeep en het wasprogramma daaraan aanpast, je tijd en geld besparen. En de Family Hub Koelkast herkent wat je erin zet en beveelt je tijdig recepten aan, wat dan weer goed is tegen voedselverspilling. Dit is geen toekomstmuziek, maar technologie die Samsung vandaag, nu, op de markt brengt. Dankzij met AI uitgeruste apparaten kunnen we onze huishoudens op een slimmere manier runnen, zodat we meer kunnen genieten en minder tijd hoeven te steken in tijdrovende klussen. AI-functies helpen je om beter voor jezelf, je gezin en je huis te zorgen. Onze AI-gestuurde ovens kunnen ingrediënten identificeren en je de beste bereidingswijze voorstellen. Met je slimme, geconnecteerde bel kun je zien wie er voor de deur staat, op het scherm van je tv, je koelkast én je wasmachine, dus waar je ook bent. Door AI te combineren met schermtechnologie verandert Samsung huishoudelijke apparaten in intuïtieve, interactieve hubs die alledaagse taken vereenvoudigen. Maar Samsung AI houdt niet op bij het vereenvoudigen van de ‘moetjes’. Als jij toe bent aan ontspanning voor de tv kunnen wij die ervaring verrijken met AI upscaling tot 8K en AI sound. Ga je liever gamen, dan herkent de tv dat via de AI Auto Gaming Mode en passen het scherm en de instellingen zich aan voor de optimale gaming experience.”
Hoe gebruikt u zelf AI in uw dagelijks leven?
“Eigenlijk vooral ‘on the go’: mijn Galaxy Z Fold7 helpt me vaak op reis met het realtime vertalen van spraak of tekst. Of ik vraag aan het toestel om het ideale restaurant op te zoeken en dat door te sturen naar mijn vriendengroep. Thuis ben ik groot fan van onze robotstofzuiger, de Bespoke Jet Bot Combo™ AI: die houdt thuis een oogje in het zeil als ik op kantoor ben. Via de camera kan ik mijn kat Dobber in de gaten houden. Heerlijk geruststellend vind ik dat!”
Connected living is de woontrend nu. Hoe ziet u dat evolueren?
“Ja, je huis personaliseren, controleren en beschermen, dat is de kern van ons SmartThings-platform waarmee je alle slimme apparaten, ongeacht het merk, kunt verbinden en bedienen via één centrale app. Het steeds groeiende ecosysteem van AI-producten en diensten die deel uitmaken van SmartThings, helpt miljoenen gebruikers hun huis aan te passen aan hun levensstijl en wensen. SmartThings fungeert als een hub voor je smarthome, waarmee je je verlichting, thermostaat, beveiligingscamera’s, en andere apparaten kunt beheren, vaak zelfs met spraakopdrachten via een stemassistent. Slimme huizen bieden oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. Ouderen kunnen bijvoorbeeld langer zelfstandig alleen wonen. Family Care, een onderdeel van SmartThings, biedt tools om dagelijkse routines te monitoren en te ondersteunen. Huisgenoten krijgen een herinnering om hun medicatie te nemen of een melding bij ongewone gebeurtenissen. Met de AI Energy-modus in SmartThings Energy kun je eenvoudig je dagelijkse, wekelijkse en maandelijkse stroomverbruik volgen en aanpassen naar verschillende besparingsopties. Daarmee bespaar je dus ook nog eens geld.
Ik zie zeker een toekomst voor geconnecteerde en slimme huizen: je hoeft je om allerlei dingen niet meer te bekommeren, zodat je tijd overhoudt voor zinvollere activiteiten die je gelukkiger maken. Daarnaast zie ik ook nog veel mogelijkheden voor andere merken om hun slimme apparaten met ons SmartThings platform te verbinden en zo de weg vrij te maken voor echt inclusieve AI: het open AI-ecosysteem van de toekomst.”
Maar begrijpt u ook de weerstand die AI soms oproept?
“Ik begrijp heel goed dat consumenten graag willen snappen wat AI kan, en dat ze willen weten wat er met hun data gebeurt en wat die technologie voor hun persoonlijke situatie kan betekenen. We investeren al meer dan tien jaar in AI en in slimme connectiviteit. Het resultaat daarvan zie je nu in ons hele productassortiment en in onze diensten terug. We staan voor verantwoorde AI-ontwikkeling, geleid door drie ethische principes: ‘eerlijkheid, transparantie en verantwoordelijkheid’. Daarbij zijn onze geconnecteerde toestellen voorzien van Samsung Knox, ons veiligheidsplatform met bescherming op chipniveau, waardoor gepersonaliseerde AI-ervaringen mogelijk zijn, terwijl de privacy van de gebruiker voortdurend gewaarborgd blijft. Vooruitgang op het gebied van AI is juist bedoeld om het leven inclusiever, duurzamer en toegankelijker te maken voor iedereen. Samsung maakt zijn belofte van echt toegankelijke, verbonden en veilige AI waar.”
