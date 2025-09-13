“Samsung AI maakt het leven niet alleen makkelijker, maar ook leuker” (ADV)

Hoe verandert AI de manier waarop jullie waarde creëren voor de consument?

“Dankzij AI kunnen we producten en diensten veel persoonlijker maken. Slimme apparaten leren van het gedrag van de gebruiker en passen zich automatisch aan. Denk bijvoorbeeld aan gepersonaliseerde aanbevelingen over je slaapgedrag op onze smart Watches en Ring. Daardoor voelt technologie steeds minder als een tool en steeds meer als een verlengstuk van jezelf. Ten tweede zorgt AI voor een drastische verbetering van de gebruikservaring. Voice assistenten, slimme camera’s, geconnecteerde interfaces, … stuk voor stuk zorgen ze ervoor dat je tech jou proactief helpt, in plaats van alleen maar reactief te werken. Zo kan je televisie in de woonkamer je melden dat de was klaar is, handig toch? AI maakt ook onze innovatieritmes sneller en relevanter: we kunnen trends sneller oppikken en erop inspelen.”

In hoeverre maakt AI het leven volgens u gemakkelijker?

“Onze AI-technologie creëert nieuwe mogelijkheden en maakt een andere manier van leven mogelijk, thuis, op kantoor of onderweg. Zo kan een wasmachine die analyseert hoe vuil je kleren zijn en de dosering van de zeep en het wasprogramma daaraan aanpast, je tijd en geld besparen. En de Family Hub Koelkast herkent wat je erin zet en beveelt je tijdig recepten aan, wat dan weer goed is tegen voedselverspilling. Dit is geen toekomstmuziek, maar technologie die Samsung vandaag, nu, op de markt brengt. Dankzij met AI uitgeruste apparaten kunnen we onze huishoudens op een slimmere manier runnen, zodat we meer kunnen genieten en minder tijd hoeven te steken in tijdrovende klussen. AI-functies helpen je om beter voor jezelf, je gezin en je huis te zorgen. Onze AI-gestuurde ovens kunnen ingrediënten identificeren en je de beste bereidingswijze voorstellen. Met je slimme, geconnecteerde bel kun je zien wie er voor de deur staat, op het scherm van je tv, je koelkast én je wasmachine, dus waar je ook bent. Door AI te combineren met schermtechnologie verandert Samsung huishoudelijke apparaten in intuïtieve, interactieve hubs die alledaagse taken vereenvoudigen. Maar Samsung AI houdt niet op bij het vereenvoudigen van de ‘moetjes’. Als jij toe bent aan ontspanning voor de tv kunnen wij die ervaring verrijken met AI upscaling tot 8K en AI sound. Ga je liever gamen, dan herkent de tv dat via de AI Auto Gaming Mode en passen het scherm en de instellingen zich aan voor de optimale gaming experience.”