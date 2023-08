Samsung The Frame-tv krijgt speciale Disney100 Edition

De The Frame-Disney100 Edition is een gelimiteerde editie van 65-inch en komt met een speciale Disney lijst, honderd speciale kunstwerken uit de Disney-collectie en een op Mickey Mouse geïnspireerde afstandsbediening.

“We zijn erg enthousiast over deze unieke editie van The Frame ter ere van het 100-jarig jubileum van Disney,” zegt Tonnie van Schijndel, Senior Marketing Manager TV & Audio bij Samsung Benelux “Deze samenwerkingen zijn een spannende manier om de bijzondere kenmerken van The Frame onder de aandacht te brengen. Ze brachten een revolutie teweeg in de manier waarop we onze schermen gebruiken en content consumeren en we hopen dat deze speciale uitvoering van The Frame meer mensen laat genieten van de geweldige kijkervaring die de TV te bieden heeft.”

Schakel de The Frame-Disney100 Edition in en je zult worden begroet door een speciaal Samsung x Disney100-logo op het scherm. De lijst is in de kleur platina zilver/metal, een kenmerkende Disney100-kleur, en de afstandsbediening met de grote ronde zwarte knop bovenaan met twee kleinere knoppen daarboven doet denken aan het hoofd van Mickey Mouse. De tv wordt geleverd met honderd Disney-kunstwerken met content van Walt Disney Animation Studios, Pixar Animation Studios, Marvel, Lucasfilm en National Geographic. Je kunt zelf een galerij met je meest geliefde Disney-momenten samenstellen. Net als op andere The Frame-tv’s heb je ook gewoon toegang tot collecties van internationale musea.

Prijs en beschikbaarheid

De speciale 4K QLED The Frame-Disney100 Edition in 65-inch komt naar de Benelux en is straks verkrijgbaar via de website van Samsung. Een verschijningsdatum en prijs is hier nog niet bekend. In de Verenigde Staten zijn de varianten van 55-inch en 75-inch ook verkrijgbaar. De 65-inch die ook naar ons toe komt heeft een adviesprijs in de Verenigde Staten van 2.199 dollar.

