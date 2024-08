De nieuwe projectoren beschikken over de nieuwste lasertechnologie. The Premiere 9 is voorzien van drievoudige lasertechnologie voor betere kleurnauwkeurigheid en helderheid. Beide modellen hebben een ultrakorte projectieafstand en een 4K-resolutie voor schermen tot 130 inch. The Premiere 9 en The Premiere 7 bieden een kleurengammadekking van respectievelijk 154% en 100% van de DCI-P3-standaard en beide modellen ondersteunen HDR10+.

Daarnaast zijn de projectoren voorzien van AI-functies, zoals AI Upscaling, die content automatisch naar 4K-resolutie omzet, ongeacht de oorspronkelijke kwaliteit, en Vision Booster, die de helderheid en het contrast aanpast aan de lichtomstandigheden. De ingebouwde speakers ondersteunen Dolby Atmos.

De nieuwe The Premiere-projectoren zijn uitgerust met Samsung Tizen OS Home voor toegang tot verschillende streamingdiensten, zoals Samsung TV Plus, Netflix, YouTube, Amazon Prime Video en meer. Wie zijn/haar interieur wil aanpassen, kan met Custom Ambient gepersonaliseerde decoraties rechtstreeks in de woonruimte projecteren. Daarnaast kunnen gebruikers via de SmartThings-app op hun telefoon foto’s, video’s en widgets combineren. Wanneer The Premiere niet als filmprojector wordt gebruikt, kan hij gebruikt worden als slimme speaker met handsfree stembediening en verschillende muziektoepassingen.

De nieuwe The Premiere-projectoren bieden bovendien uitgebreide verbinding: gebruikers kunnen content van hun smartphones delen op het grote scherm met Tap View en Mirroring. De projector en andere aangesloten apparaten kunnen worden bediend met spraakopdrachten via de ingebouwde stemassistent. Dankzij SmartThings-integratie kunnen slimme apparaten voor thuis, zoals verlichting, thermostaten en beveiligingssystemen, vanaf de projector worden beheerd. The Premiere-projectoren hebben een minimalistisch, warmwit ontwerp met afgeronde randen en een stoffen afwerking van Kvadrat.

De nieuwe The Premiere 9 is vanaf 6 september verkrijgbaar voor €6.799 en The Premiere 7 vanaf €3.799.