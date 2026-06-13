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Klaar voor het WK: De top 5 Samsung televisies voor de ultieme sportbeleving (ADV)

13 juni 2026 3 Minuten 0 Reacties
Samsung-QE65S95F-lifestyle

Met het wereldkampioenschap voetbal in aantocht is dit het ideale moment om je huidige televisie onder de loep te nemen. Bij het kijken van sport zijn snelle bewegingen, helderheid en goede kijkhoeken essentieel om elke actie vloeiend en scherp te volgen. Samsung heeft zowel in 2025 als in 2026 televisies uitgebracht die dankzij geavanceerde beeldtechnieken uitstekend geschikt zijn voor de sportliefhebber.

Samsung HelloTV

In samenwerking met HelloTV zetten we de top 5 Samsung modellen op een rij, inclusief de actuele acties waarbij je kunt vragen naar extra korting of profiteert van cashback.

1. Samsung S95F (2025) – QD-OLED 4K

De Samsung S95F maakt gebruik van de QD-OLED-technologie. Deze techniek combineert de diepe zwartwaarden van OLED met de hoge helderheid en het brede kleurvolume van Quantum Dots. Dit zorgt voor een zeer levendige kleurweergave van de grasmat en de tenues, zelfs als je overdag in een verlichte kamer kijkt. Dankzij de brede kijkhoek blijft het beeld ook scherp en kleurvast voor degenen die schuin voor de televisie zitten.

2. Samsung QN93F (2025) – Neo QLED 4K

Als je een televisie zoekt voor een kamer met veel binnenvallend daglicht, is de QN93F Neo QLED een sterke kandidaat. Door het gebruik van duizenden Mini-LED’s levert dit scherm een zeer hoge piekhelderheid. Dit model filtert reflecties efficiënt weg en biedt een krachtig contrast, waardoor de bal en de spelers altijd duidelijk zichtbaar blijven, ongeacht het tijdstip van de wedstrijd.

3. Samsung S93H (2026) – OLED

De S93H is een van de nieuwste 2026-modellen. Deze OLED-televisie blinkt uit in snelle beeldverwerking, wat haperingen of wazige beelden bij snelle passes en sprints voorkomt. De pixels lichten individueel op, wat resulteert in een pixelprecies contrast en een rustige, natuurgetrouwe beeldweergave die comfortabel kijkt tijdens lange wedstrijden.

4. Samsung R86H (2026) – Micro RGB

Met de R86H introduceert Samsung de Micro RGB-technologie in het consumentensegment. Deze techniek maakt gebruik van microscopisch kleine rgb-leds die zelf licht geven. Het resultaat is een scherm dat de voordelen van een extreme helderheid combineert met pure zwartwaarden, zonder dat er sprake is van ‘blooming’ (lichtvlekken rondom lichte objecten, zoals de stand-indicator in de hoek van het scherm). Het is een innovatieve keuze voor wie de nieuwste technologische standaard in huis wil halen.

5. Samsung S99H (2026) – Premium OLED

De S99H is het topmodel binnen de 2026 OLED-lijn van Samsung. Dit model beschikt over de meest geavanceerde processor van dit moment, die specifiek is getraind in het opschalen van live-uitzendingen naar een strakke 4K-resolutie. De bewegingsscherpte is bij dit model optimaal ingeregeld, waardoor de balbewegingen vloeiend over het scherm lopen zonder storende artefacten.

Profiteer van de speciale WK-deals

Bij HelloTV lopen momenteel specifieke acties rondom deze Samsung modellen. Naast de vermelde cashbacks die gelden op de 2026-modellen, is er op de productpagina’s een optie aanwezig om direct te onderhandelen over de prijs via de “Vraag naar extra korting”-knop. Dit maakt het mogelijk om net onder de standaard retailprijs uit te komen vlak voordat het toernooi van start gaat.

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