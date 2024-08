Shokz lanceert OpenRun Pro 2 bone conduction-koptelefoon

De OpenRun Pro 2 combineert geavanceerde geluidskwaliteit met een comfortabel open-ear ontwerp. Het design van de OpenRun Pro 2 is een combinatie van ultralicht materiaal en een zachte siliconen afwerking, wat zorgt voor een bijna onmerkbare pasvorm, ideaal voor lange trainingssessies. Dit, in combinatie met de DualPitch-technologie, waarmee gebruik wordt gemaakt van van zowel bone conduction- als air conduction-luidsprekers, waardoor gebruikers kunnen genieten van scherpe midden- en hoge tonen, terwijl de lagere tonen via luchttrillingen krachtig en intens worden weergegeven.

Wat betreft prestaties biedt de OpenRun Pro 2 tot twaalf uur luistertijd dankzij de grotere batterij, zonder dat dit extra gewicht met zich meebrengt. Met functies zoals Quick Charge, MultiPoint Pairing en een IP55-waterbestendige behuizing is de koptelefoon niet alleen gebruiksvriendelijk, maar ook duurzaam en bestand tegen verschillende elementen. Beschikbaar in de kleuren zwart en oranje, en in twee maten, is de OpenRun Pro 2 zowel stijlvol als functioneel, afgestemd op de behoeften van elke gebruiker. De prijs van de Shokz OpenRun Pro 2 is €199,00.