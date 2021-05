Philips Performance Series tv – The one that has it all (ADV)

Android TV: gebruiksgemak en entertainment gegarandeerd

De Performance series maakt gebruik van Android TV. Dit smart tv-besturingssysteem geeft je toegang tot een van de ruimste collectie apps voor tv. Netflix, YouTube, Amazon Video Prime of Disney+, ze zijn allemaal beschikbaar en nog veel meer. Dankzij de ingebouwde Google Chromecast-functie blader je door het aanbod op je smartphone en bekijk je de gekozen film of tv-reeks met een klik op je tv. Google Assistant maakt je leven gemakkelijker, spreek je zoekopdrachten eenvoudig in, dat is heel wat makkelijker dan ze in te typen. De Google Assistant helpt je ook bij allerlei andere vragen.

Een potje gamen? Geen probleem, Android TV heeft een ruim aanbod games in de app-store. Maar ook als je een gameconsole wilt aansluiten is de Performance series een excellente keuze. De HDMI 2.1-aansluitingen ondersteunen ALLM (Automatic Low Latency Mode) zodat je altijd van de laagste input-lag geniet (amper 13 ms). Dankzij HDMI VRR (Variable Refresh Rate) is je gaming-ervaring bovendien vrij van haperende en stotterende beelden. Supervloeiend gamen in 4K, dat is pas een beleving.