Organisatie IFA zet in op volwaardige beurs in 2022

De organisatie achter de IFA elektronicabeurs heeft deze week laten weten dat IFA 2022 weer een beurs als vanouds moet worden, met een groot aantal fabrikanten en partijen die een fysieke stand hebben. Een beurs waar honderdduizenden geïnteresseerden hun hart kunnen ophalen en het nieuwste van het nieuwste op het gebied van consumentenelektronica kunnen bekijken.

De afgelopen twee jaar ging IFA in zeer beperkte vorm door. Twee jaar terug waren wij er met FWD voor het laatst bij, maar dat was een flinke tegenvallen. Een mager aanbod van fabrikanten, weinig grote vernieuwingen en totaal geen sfeer. Wij zijn dus verheugd te horen dat we weer naar de ouderwetse IFA mogen dit jaar. Toch houden we nog een slag om de arm, want niemand weet hoe de wereld er over een paar maanden uitziet.

IFA vindt elk jaar plaats in Berlijn. Dit jaar is de beurs open van 2 tot en met 6 september.