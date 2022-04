Optoma komt met UHD55: 4K UHD Smart Home Entertainment Projector

Volgens Optoma is de UHD55 zeer geschikt voor Ultra HD gaming, live sport, tv shows en films dankzij de hoge helderheid van 3600 lumen en ondersteuning van de HDR10- en HLG-standaarden, HDMI 2.0 en het creëren van een echte 3d-ervaring via een 3d-speler als een 3D Blu-ray speler of gameconsole. De lage input lag van 16ms en 240Hz smooth motion moeten ervoor zorgen dat ook gamers perfect uit de voeten kunnen met deze 4k-projector.

Optoma gaat echt voor het grote scherm, want je kunt het beeld namelijk tot een enorme grootte van 300-inch op de muur projecteren, uiteraard afhankelijk van de omstandigheden zoals de hoeveelheid ruimte, de afstand en de lichtomstandigheden van dat moment. De UHD55 kan 8,3 miljoen pixels projecteren voor een echte 4K UHD-resolutie.

Vanwaar die naam 4K UHD Smart Home Entertainment? Slimme functies zijn beschikbaar als stembediening, ondersteuning voor IFTTT en een ingebouwde mediaspeler. Ook kan je rechtstreeks een hdmi-dongle als een Chromecast of Apple TV verbinden om van de Optoma UHD55 een slimme projector te maken.

Prijs en beschikbaarheid

De prijs en beschikbaarheid zijn op dit moment nog niet bekend.

Lees meer over Optoma.