De nieuwe CinemaX D2 Series van Optoma staat voor hoge kwaliteit tegen relatief betaalbare prijzen, al geeft het merk zelf geen prijzen voor de Benelux door. In de VS worden de CinemaX D2 zonder Android TV en CinemaX D2 Smart met Android TV verkocht voor 2.499 dollar en 2.699 dollar.

Wat we wel zeker weten is dat beide modellen beschikken over een 4K UHD (3,840 x 2,160) resolutie, 3.000 lumens aan helderheid en een contrast van 1,800,000:1. Op een afstand van minder dan 30 centimeter moeten de projectoren een beeld van zo’n 100-inch kunnen weergeven. De CinemaX D2 Series maakt gebruik van een de DLP technologie van Texas Instruments en Optoma’s DuraCore laser technologie.

Ook zijn beide projectoren uitgerust met de Enhanced Gaming Mode waarmee een lage input lag en minimale motion blur waargemaakt moet worden. Gamen kan in 4K bij 60Hz en een input lag van 16ms, of in 1080p bij 240Hz met een input lag van 4ms. HDMI eARC (Enhanced Audio Return Channel) is aanwezig, net als ondersteuning voor Dolby Atmos, HDR en RS-232. De Smart-versie komt met een dongel voor Android TV.

Specificaties Optoma CinemaX D2 Series