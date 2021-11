Optoma lanceert UHZ50 laserprojector met HDMI eArc

De 4K-lasertechnologie biedt HDR en kleurnauwkeurigheid met uitgebreide DCI-P3-dekking. Je kunt de projector ook gebruiken bij omgevingslicht door de lichtopbrengst van 3000 lumen. Nieuw bij deze UHZ50 is dat een van de HDMI-ingangen eARC ondersteunt. Hiermee kun je gemakkelijk een soundbar aansluiten en van de hoogste audiokwaliteit genieten. eARC ondersteunt de nieuwste audiostandaarden, zoals Dolby Atmos.

De nieuwe spelmodus moet de game-ervaring verbeteren. De responstijd is 16,7ms in 4K bij 60Hz en 4ms in 1080p bij 240Hz. De projector beschikt over HDR- en HLG-compatibiliteit, drie HDMI 2.0-ingangen (waarvan een dus met eArc), spraakbediening, streaming-apps zoals Netflix en Youtube, en een ingebouwde mediaspeler.

De Optoma UHZ50 kan vanaf december 2021 gekocht worden voor een adviesprijs van 2.599 euro.