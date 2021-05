OnePlus TV-modellen komen naar Europa toe, uiteindelijk

Het ziet ernaar uit dat de OnePlus TV binnenkort ook in Europa te koop zal zijn. De ceo van het bedrijf, Pete Lau, heeft dat bevestigd tegenover onder meer de website Winfuture.

OnePlus TV naar Europa

Helaas is niet bekend wat de televisie moet gaan kosten. Ook weten we nog niet wanneer we de tv precies mogen verwachten. We verwachten niet dat je de hoofdprijs voor het toestel moet gaan betalen. De Chinese fabrikant concentreert zich vaak op scherp geprijsde hardware, al is van de beeld de laatste jaren weinig over als we kijken naar de prijzen van de high-end smartphones. De huidige tv-line-up valt in elk geval in de budget- en midrangelijn.

Wellicht voelt OnePlus zich gedwongen deze stap te ondernemen. De concurrentie heeft namelijk hetzelfde besloten. Eén van z’n grootste rivalen, Xiaomi, heeft onlangs ook de Europese markt betreden. OnePlus zou er dus goed aan doen hetzelfde te ondernemen, zodat Xiaomi geen al te grote voorsprong krijgt.

De OnePlus TV is een 55″-televisie met een qled-paneel met een minimalistisch design. De tv biedt quantum dot-kleur aan en ondersteunt zowel Dolby Vision als HDR10+. Onderaan de tv hangt een soundbar met acht speakers die vijftig watt aan geluid de kamer in kan sturen, met ondersteuning voor Dolby Atmos. De soundbar schuift naar beneden wanneer de tv in gebruik genomen wordt.

De software op de OnePlus TV is Android TV en er is ondersteuning voor zowel Google Assistent als Amazon Alexa. Bediening gaat via de meegeleverde afstandsbediening of via een app op je (OnePlus-)smartphone. Het Q1-model van deze tv is in India te koop voor omgerekend 904 euro. De Q1 Pro kost omgerekend 1292 euro, allebei zonder btw.