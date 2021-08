Onderzoek: In 2026 heeft 50 procent huishoudens wereldwijd een smart-tv

Aan het einde van 2020 beschikten 665 miljoen huishoudens wereldwijd over een Smart-TV. Dit komt neer op 34 procent van alle huishoudens wereldwijd. Zet deze groei verder door, dan zien we in 2026 dat 1,1 miljard huishoudens over een Smart-TV beschikken. In 2020 was de groei namelijk 7,4 procent en werden er 186 miljoen exemplaren van de slimme tv verkocht. Dat komt neer op 79 procent van alle verkochte flatscreentelevisies.

Uiteraard zijn er wel grote verschillen wereldwijd. Noord-Amerika is koploper. In 2026 is de verwachting dat meer dan 90 procent van de huishoudens daar over een Smart-TV beschikken, gevolgd door 80 procent in West Europa en 60 procent in Zuid-Amerika. Oost Europa, het Midden Oosten en Afrika scoren beduidend lager. Ook daar is flinke groei, maar is er nog een achterstand in te lopen op de rest van de wereld.

Samsung, TCL en LG koplopers Smart-TV’s

Strategy Analytics heeft ook onderzocht welk tv-platform het populairste is. Samsung’s Tizen blijkt hier de koploper, voor Android-TV, Roku en LG’s WebOS. Dat uit zich ook in de drie meestverkochte Smart-TV’s, want die zijn van respectievelijk Samsung, TCL en LG. Roku is hier in Nederland wat minder bekend. Televisies van HiSense en TCL zijn bijvoorbeeld gewoon verkrijgbaar met Roku OS. In de Verenigde Staten is Roku een populair Smart TV-platform dat draait op één op de drie Amerikaanse televisies.